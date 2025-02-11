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ABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye'ye iade edilecek! Bakan Tunç süreci değerlendirdi

Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Murat Aci'ye çarpıp ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok'la birlikte Amerika'ya firar etmişti. İkilinin ABD tarafında iade edileceği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Timur Cihantimur ile anne Tok’un iadesine ilişkin önemli bir bilgiyi paylaştı. Öte yandan karar sonrası konuşan acılı baba Özer Aci, "Çok sevindik, dört gözle bekliyor olacağız" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 22:40 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 11:49
ABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek! Bakan Tunç süreci değerlendirdi

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    ABD'de mahkeme Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.

    Tunç'un paylaşımı (Sosyal medya)Tunç'un paylaşımı (Sosyal medya)


    CİHANTİMUR VE ANNESİ İADE EDİLECEK

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan açıklama yaptı. Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir.

    Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

    Cihantimur ve annesi ABD'ye firar etmişti. (Takvim.com.tr)Cihantimur ve annesi ABD'ye firar etmişti. (Takvim.com.tr)

    "ÇOK SEVİNDİK, DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
    Karara ilişkin konuşan baba Özer Aci, "Bugün Eylem Tok ve çocuğun iadesiyle ilgili Adalet Bakanlığından haber aldık. Çok sevindik, iade edilecekleri kararı çıkmış, açıklanmış. Dört gözle bekliyor olacağız, sonuçta amacımıza ulaştık diyebilirim, çabanın, emeğin bir sonucu, meyvesini aldık.

    Bugün itibariyle 8 aydır Amerika'da hapisteler, sevinçliyiz, en azından orada serbest bırakılmadılar. Gelip Türk adaletine teslim olsunlar dedik, eli kelepçeli gelmesin dedik, onlar öyle gelmeyi tercih ettiler" dedi.

    NE ZAMAN İADE EDİLECEKLER?
    Gelişmeler devam ederken ikilinin ne zaman iade edileceği ise merak konusu oldu. Bakan Tunç, sürecin nasıl ilerleyeceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

    Yılmaz Tunç, Timur Cihantimur ile anne Tok'un iade sürecinin temyize açık olduğuna dikkat çekti.

    Bakan Tunç, ABD mahkemesinin verdiği kararın kesinleşmesiyle birlikte iadenin gerçekleşebileceğini söyledi.

    Tunç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

    Yurt dışına çıktıkları anlaşıldıktan sonra hemen önce Mısır'a gitmişlerdi, oradan ABD'ye geçtikleri anlaşıldı. Biz hemen iade talebimizi ilettik. Ve orada gözaltı ve yakalama gerçekleşti. Ardından iade yargılaması süreci başladı. Dün akşam itibariyle iade kararı verildi. Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilir karar. Ve bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur. Bu süreci başından beri yakından takip ettik. Orada bir vefat var. Hemen kaza sonrası olay yerini terk etmek, toplum vicdanında olumsuz bir durum söz konusu… Adli soruşturma hızlı bir şekilde devam etti. ABD'deki iade yargılaması uzun sürdü. Hemen karar veremedi davaya bakan hakim. Uluslararası sözleşme kapsamında iadenin gerçekleşmesi gerekiyordu. İtiraz süreci kesinleşince ABD Dışişleri bu süreci tamamlayacak. Belki itiraz da söz konusu olmayabilir. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.

    KATİL VE ANNESİ AMERİKA'YA FİRAR ETMİŞTİ

    Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

    Eylem Tok ve oğlunun firar görüntüleri (Takvim.com.tr)Eylem Tok ve oğlunun firar görüntüleri (Takvim.com.tr)

    Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

    Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

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    Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.

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