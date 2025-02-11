ABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek! Bakan Tunç süreci değerlendirdi

"İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir.

CİHANTİMUR VE ANNESİ İADE EDİLECEK Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan açıklama yaptı. Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cihantimur ve annesi ABD'ye firar etmişti. (Takvim.com.tr)

"ÇOK SEVİNDİK, DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Karara ilişkin konuşan baba Özer Aci, "Bugün Eylem Tok ve çocuğun iadesiyle ilgili Adalet Bakanlığından haber aldık. Çok sevindik, iade edilecekleri kararı çıkmış, açıklanmış. Dört gözle bekliyor olacağız, sonuçta amacımıza ulaştık diyebilirim, çabanın, emeğin bir sonucu, meyvesini aldık.

Bugün itibariyle 8 aydır Amerika'da hapisteler, sevinçliyiz, en azından orada serbest bırakılmadılar. Gelip Türk adaletine teslim olsunlar dedik, eli kelepçeli gelmesin dedik, onlar öyle gelmeyi tercih ettiler" dedi.

NE ZAMAN İADE EDİLECEKLER?

Gelişmeler devam ederken ikilinin ne zaman iade edileceği ise merak konusu oldu. Bakan Tunç, sürecin nasıl ilerleyeceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz Tunç, Timur Cihantimur ile anne Tok'un iade sürecinin temyize açık olduğuna dikkat çekti.

Bakan Tunç, ABD mahkemesinin verdiği kararın kesinleşmesiyle birlikte iadenin gerçekleşebileceğini söyledi.

Tunç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Yurt dışına çıktıkları anlaşıldıktan sonra hemen önce Mısır'a gitmişlerdi, oradan ABD'ye geçtikleri anlaşıldı. Biz hemen iade talebimizi ilettik. Ve orada gözaltı ve yakalama gerçekleşti. Ardından iade yargılaması süreci başladı. Dün akşam itibariyle iade kararı verildi. Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilir karar. Ve bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur. Bu süreci başından beri yakından takip ettik. Orada bir vefat var. Hemen kaza sonrası olay yerini terk etmek, toplum vicdanında olumsuz bir durum söz konusu… Adli soruşturma hızlı bir şekilde devam etti. ABD'deki iade yargılaması uzun sürdü. Hemen karar veremedi davaya bakan hakim. Uluslararası sözleşme kapsamında iadenin gerçekleşmesi gerekiyordu. İtiraz süreci kesinleşince ABD Dışişleri bu süreci tamamlayacak. Belki itiraz da söz konusu olmayabilir. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.

KATİL VE ANNESİ AMERİKA'YA FİRAR ETMİŞTİ



Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.