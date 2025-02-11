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Veliler ve öğrenciler tarafından 'Kayseri'de bugün okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı aranıyor. Kar yağışının yurt genelinde etkisini sürdürmesiyle beraber birçok kişi 12 Şubat Çarşamba günü Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün Kayseri ve çevresinde okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Kayseri'de bugün okullar tatil mi? Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak Kayseri Valiliği'nden konuyla alakalı henüz bir açıklama gelmedi. Çekmeköy'de bugün okullar tatil mi? Valilik duyurusu...