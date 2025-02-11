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Kayseri'de bugün(12 Şubat) okullar tatil mi? Bugün Kayseri'de kar tatili var mı?

Veliler ve öğrenciler tarafından 'Kayseri'de bugün okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı aranıyor. Kar yağışının yurt genelinde etkisini sürdürmesiyle beraber birçok kişi 12 Şubat Çarşamba günü Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün Kayseri ve çevresinde okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 16:08 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 09:38
Kayseri’de bugün12 Şubat okullar tatil mi? Bugün Kayseri’de kar tatili var mı?

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    Veliler ve öğrenciler tarafından 'Kayseri'de bugün okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı aranıyor. Kar yağışının yurt genelinde etkisini sürdürmesiyle beraber birçok kişi 12 Şubat Çarşamba günü Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün Kayseri ve çevresinde okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kayseri'de bugün okullar tatil mi?

    Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı.

    Ancak Kayseri Valiliği'nden konuyla alakalı henüz bir açıklama gelmedi.

    Çekmeköy'de bugün okullar tatil mi? Valilik duyurusu...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Henüz resmi bir açıklama bulunmuyor

    Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağı hakkında resmi makamlardan bir açıklama geldiğinde haberimizde detaylarına yer vereceğiz.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KAYSERİ'DE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün Kayseri'de hava soğuk ve parçalı bulutlu olacak. Gün boyu aralıklı olarak karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük 0, en yüksek 5 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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    Aksaray'da yarın okullar tatil mi? Valilik duyurusu...

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