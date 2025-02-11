İstanbul Sarıyer’de mide bulandıran olay! Çırılçıplak soyunup öğrencileri taciz etti

Tacizci öğretmen (Sabah)
"PERDENİN İPLERİNİ DÜZELTİYORDUM"
Şüpheli Necat Ç. ifadesinde suçlamaları reddederek, okuldan evine sürekli telefon edildiğini ve üst bölgesi çıplak şekilde evde dolaştığını, perdesinin özelliğinden dolayı sürekli açıldığını, sadece perdesinin iplerini düzeltmeye çalıştığını iddia etti. Alt bölgesinin kesinlikle çıplak olmadığını, cinsel organıyla herhangi bir eylemde bulunmadığını belirtti.
Sarıyer'de taciz skandalı (Sabah)
3 YIL HAPSİ İSTENDİ
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlamasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede toplanan tüm deliller doğrultusunda şüpheli şahsın suçu işlediği ve dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.
Sarıyer'de taciz skandalı (Sabah)
Şüpheli Necat Ç. hakkında 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıl istemiyle dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.