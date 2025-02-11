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İstanbul Sarıyer'de mide bulandıran olay! Çırılçıplak soyunup öğrencileri taciz etti

İstanbul Sarıyer’de mide bulandıran bir olay yaşandı. Necat Ç. İsimli bir şahıs, lisenin karşısında bulunan evinde perdesini açarak çırılçıplak soyundu. Öğrencileri taciz eden hareketlerde bulunan Necat Ç. İçin başlatılan soruşturmada hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 16:09 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 16:15
İstanbul Sarıyer’de mide bulandıran olay! Çırılçıplak soyunup öğrencileri taciz etti

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    Olay geçtiğimiz Eylül ayında Sarıyer'de meydana geldi. Necat Ç. (41) isimli şahıs iddiaya göre; bir lisenin karşısında bulunan evinde perdeyi açarak öğrencilere baktı ve çırılçıplak bir şekilde soyunmaya başladı. Durumu fark eden bazı öğrenciler şahsa tepki gösterdi ancak şüpheli kişi aldırış etmedi.

    Sarıyer'de taciz skandalı (Sabah)Sarıyer'de taciz skandalı (Sabah)

    Sabah'ta yer alan habere göre, Necat Ç. ardı ardına günlerde aynı eylemini sürdürdü. 11 Eylül günü şüpheli şahıs evinin penceresini açarak yine çırılçıplak soyundu, cinsel organıyla öğrencilere bakarak taciz eyleminde bulundu.

    Sarıyer'de taciz skandalı (Sabah)Sarıyer'de taciz skandalı (Sabah)

    Tepkiler üzerine öğrenciler durumu polis ekiplerine bildirdi, Necat Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tacizci öğretmen (Sabah)Tacizci öğretmen (Sabah)

    "PERDENİN İPLERİNİ DÜZELTİYORDUM"

    Şüpheli Necat Ç. ifadesinde suçlamaları reddederek, okuldan evine sürekli telefon edildiğini ve üst bölgesi çıplak şekilde evde dolaştığını, perdesinin özelliğinden dolayı sürekli açıldığını, sadece perdesinin iplerini düzeltmeye çalıştığını iddia etti. Alt bölgesinin kesinlikle çıplak olmadığını, cinsel organıyla herhangi bir eylemde bulunmadığını belirtti.

    Sarıyer'de taciz skandalı (Sabah)Sarıyer'de taciz skandalı (Sabah)

    3 YIL HAPSİ İSTENDİ

    Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlamasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede toplanan tüm deliller doğrultusunda şüpheli şahsın suçu işlediği ve dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.

    Sarıyer'de taciz skandalı (Sabah)Sarıyer'de taciz skandalı (Sabah)

    Şüpheli Necat Ç. hakkında 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıl istemiyle dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.

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