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Aksaray'da bugün okullar tatil mi? Valilik duyurusu...

Veliler ve öğrenciler tarafından 'Aksaray'da bugün okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Havaların hızla soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi 12 Şubat Çarşamba Aksaray'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün Aksaray ve çevresinde okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:40 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 09:41
Aksaray’da bugün okullar tatil mi? Valilik duyurusu...

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    Veliler ve öğrenciler tarafından 'Aksaray'da bugün okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Havaların hızla soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi 12 Şubat Çarşamba Aksaray'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün Aksaray ve çevresinde okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aksaray'da bugün okullar tatil mi?

    Olumsuz hava şartlarının sürdüğü Aksaray'da okulların tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı.

    Ancak Aksaray Valiliği'nden konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.

    İstanbul'da okullar tatil

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aksaray'da okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.