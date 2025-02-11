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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almıştı! CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında iddianame düzenlendi. CHP'li Cem Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis istendi.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:52
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef almıştı! CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için istenen ceza belli oldu

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    Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

    İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI AKIN GÜRLEK'İ HEDEF ALMIŞTI
    Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşımların ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

    Soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Saray'ına gelerek ifade veren Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Cem Aydın hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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