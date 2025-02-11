Bağcılar’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat 2025 için valilik açıklaması

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İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Bağcılar'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini açıklarken Bağcılar için araştırmalar hızlandı.

Fotoğraflar: AA 📢 12 ŞUBAT'TA BAĞCILAR'DA OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliği, 11 Şubat Salı günü Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Bağcılar için şu ana kadar resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Yetkililer, hava koşullarının gece boyunca takip edileceğini ve gerekli görülmesi halinde yeni bir değerlendirme yapılacağını belirtti. Bağcılar'da 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında resmi açıklama, ilerleyen saatlerde gelebilir.