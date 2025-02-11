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Bağcılar’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat 2025 için valilik açıklaması

İstanbul’da devam eden kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Bağcılar’da okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Peki, Bağcılar’da yarın okullar tatil mi?

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 16:23 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 16:24
Bağcılar’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat 2025 için valilik açıklaması

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    İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Bağcılar'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini açıklarken Bağcılar için araştırmalar hızlandı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    📢 12 ŞUBAT'TA BAĞCILAR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    İstanbul Valiliği, 11 Şubat Salı günü Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Bağcılar için şu ana kadar resmi bir tatil kararı açıklanmadı.

    Yetkililer, hava koşullarının gece boyunca takip edileceğini ve gerekli görülmesi halinde yeni bir değerlendirme yapılacağını belirtti. Bağcılar'da 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında resmi açıklama, ilerleyen saatlerde gelebilir.

    🌨️ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU: KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürecek. Bağcılar ve çevresinde hafif kar yağışı ve soğuk hava beklenirken, özellikle gece saatlerinde buzlanma riski bulunuyor.

    🔹 12 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı en yüksek 5°C, en düşük 2°C olacak.
    🔹 Buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.
    🔹 İstanbul Valiliği ve Bağcılar Kaymakamlığı'nın resmi açıklamaları takip edilmeli.

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