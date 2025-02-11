Para kulelerinden şaibeli kurultaya! CHP’de neler oluyor? Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz’dan itiraf

MUHALİF İSİMLER BİLE KABUL ETTİ CHP yandaşı HALK TV'de Kürşad Oğuz'un sunduğu programda Barış Terkoğlu "Kurultayda bir sürü şaibe oldu lafını bin 500 CHP'liden duymuşumdur kurultaydan beri" ifadelerini kullanırken İsmail Saymaz da "Kapalı kapılar arkasında söylemediler, kurultayda konuşulmaya başlandı zaten" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)

PARA KULELERİNDEN ŞAİBELİ KURULTAYA

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise para kulelerinden itibaren yaşananların kronolojisini yazdı.

"CHP'nin hiçbir kurultayı bugünkü kadar "şaibe" altında kalmadı" diyen Övür, "Hiçbirinde bu düzeyde bir ihanetten, hançerlemeden, "delege pazarı" rezilliğinden söz edilmedi. Hiçbirinde para-delege ilişkisi bu kadar ayyuka çıkmadı. Bu da öyle birdenbire "Kötü adamlar CHP'ye geldi, mertlik bozuldu" denilerek olmadı. Bu CHP'nin uzun tarihi ve misyonuyla ilgili olduğu kadar, son 15 yıla damgasını vuran yönetim modeliyle de ilgiliydi. Hem siyasi bir tercihti hem de derin bir açmazdı" ifadelerini kullandı.

Övür yazısını "Kurultaya düşen "şaibe"yi duymazdan gelenler de, geçmişte susan ve bugün dillendirenler de bu kirlenmenin bedelini öder" sözleriyle bitirdi.

İşte Mahmut Övür'ün o yazısı:

CHP yüzyılı aşan tarihine 38 olağan, 19 olağanüstü kurultay sığdırdı. O kurultaylarda çok sert siyasi tartışmalar da yaşandı, hizipler savaşı da oldu, koltuk kavgası da... Ama CHP'nin hiçbir kurultayı bugünkü kadar "şaibe" altında kalmadı.

Hiçbirinde bu düzeyde bir ihanetten, hançerlemeden, "delege pazarı" rezilliğinden söz edilmedi. Hiçbirinde para-delege ilişkisi bu kadar ayyuka çıkmadı. Bu da öyle birdenbire "Kötü adamlar CHP'ye geldi, mertlik bozuldu" denilerek olmadı.