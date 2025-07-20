Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı ikinci soruda seyirciye güvendi | Yarışmadan elendi! İşte o soru...
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Atv ekranlarına damga vuran dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitledi. Milyoner'in son yarışmasında yine birbirinden renkli yarışmacılar damga vurdu. Yarışmaya katılan 27 yaşındaki Melika Balta Öz, ikinci soruda seyirciye güvendi. Yarışmacı cevabın yanlış çıkmasıyla elendi. İşte o soru...
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