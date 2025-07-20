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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı ikinci soruda seyirciye güvendi | Yarışmadan elendi! İşte o soru...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Atv ekranlarına damga vuran dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitledi. Milyoner'in son yarışmasında yine birbirinden renkli yarışmacılar damga vurdu. Yarışmaya katılan 27 yaşındaki Melika Balta Öz, ikinci soruda seyirciye güvendi. Yarışmacı cevabın yanlış çıkmasıyla elendi. İşte o soru...

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ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla son bölümde yine büyük ilgi gördü.

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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan yarışmanın son bölümünde birbirinden renkli yarışmacılar sahne aldı.

Gecenin en dikkat çeken ismi ise 27 yaşındaki Melike Balta Öz oldu.

Melike Balta Öz, 27 yaşında. Sosyal hizmet mezunu. Kendine ait yazdığı bir kitap bulunuyor.

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Yarışmacının karşısına, ''Beş kişinin katıldığı bir koşu yarışında ikinci sırada koşan kişiyi geçen kaçıncı sıraya yerleşmiş olur?'' sorusu çıktı.

Milyoner'de yarışmacı seyirciye güvendi yarışmadan elendi

Sorunun şıkları şu şekilde:

A: Dördüncü
B: Üçüncü
C: İkinci
D: Birinci

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Yarışmacı, soruyu yarışmacılara sordu. %44 ile ''D şıkkı: Birinci'' cevabı verildi.

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SEYİRCİYE GÜVENDİ YARIŞMADAN ELENDİ

Seyirciye, güvenen Melike Hanım, ''D şıkkı: Birinci'' cevabı verdi.

Soruya yanlış cevap veren yarışmacı şaşkınlığını gizleyemedi.

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Melike Hanım, yarışmaya ödül almadan veda etti.

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İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

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İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

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İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular...