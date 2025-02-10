TAKVİM günler önce duyurmuştu! DEM Parti İmralı heyeti IKBY’ye gidiyor

GÖZLER İMRALI'DAN GELECEK ÇAĞRIDA Öte yandan İmralı'nın PKK'yı lağvettiğini duyurması beklenirken çağrının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Kamuoyunda 15 Şubat iddiaları dolaşsa da bu tarih net değil. Öcalan'dan gelecek çağrının Kandil-PKK, Suriye YPG, DEM Parti ve Avrupa'daki yapılanmayı kapsayacağı değerlendiriliyor.





YILAN ZEHRİNİ AKITTI, DEM PAZARLIĞA KALKIŞTI



Kandil ve DEM Parti Genel Merkezi'nden gelen son açıklamalar ise süreci baltalamaya yönelik adımlar olarak kayıtlara geçti.PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Öcalan'ın çağrı yapmasının tek başına yeterli olmayacağını, PKK'nın ancak örgüt içinde alınacak bir kararla silah bırakabileceğini savunarak pazarlık yapmaya çalıştı.



"12 METREKAREDE MÜZAKERE OLMAZ"



Karayılan'ın bu çıkışı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Öcalan 12 metrekarelik bir hücrede nasıl kendi rolünü oynayacak?" diyerek şart koşmaya kalktı.



ANKARA NET... YA SİLAH BIRAKIRLAR YA GÖMÜLÜRLER



Kandil'deki PKK yöneticileri örgütün dağılmasını engellemeye çalışırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin "Ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler" mesajı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki net tavrını ortaya koyuyor.