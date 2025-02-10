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TAKVİM günler önce duyurmuştu! DEM Parti İmralı heyeti IKBY'ye gidiyor

Teröristbaşı Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyeti, önümüzdeki hafta sonu IKBY'yi ziyaret edecek. Heyet önce Barzaniler sonra da Talabaniler ile bir araya gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 13:30 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 14:25
TAKVİM günler önce duyurmuştu! DEM Parti İmralı heyeti IKBY’ye gidiyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la iki defa görüşen DEM Parti İmralı heyeti, Meclis bilgilendirmesi ve hapishane temaslarının ardından rotayı yurt dışına kırdı.

    DEM Parti İmralı heyeti IKBY'ye gidiyor!

    DEM Partili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır IKBY'ye gidiyor.

    DEM Partili İmralı heyeti (Takvim.com.tr)DEM Partili İmralı heyeti (Takvim.com.tr)

    ÖNCE BARZANİLER SONRA TALABANİLER

    Heyetin, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de KDP, Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor. 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek Bafil Talabani, Kubat Talabani ve KYB yetkilileri ile görüşecek.

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    TAKVİM GÜNLER ÖNCESİNDEN DUYURMUŞTU

    Takvim.com.tr DEM Parti İmralı heyetinin IKBY'ye gideceğini günler öncesinden okurlarına duyurmuştu.

    Kandil'in muhbiri olarak bilinen Muhammed Emin Pencweni, DEM heyetinin kendisini ziyaret edeceğini açıkladı.

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    GÖZLER İMRALI'DAN GELECEK ÇAĞRIDA

    Öte yandan İmralı'nın PKK'yı lağvettiğini duyurması beklenirken çağrının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

    Kamuoyunda 15 Şubat iddiaları dolaşsa da bu tarih net değil. Öcalan'dan gelecek çağrının Kandil-PKK, Suriye YPG, DEM Parti ve Avrupa'daki yapılanmayı kapsayacağı değerlendiriliyor.

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    YILAN ZEHRİNİ AKITTI, DEM PAZARLIĞA KALKIŞTI

    Kandil ve DEM Parti Genel Merkezi'nden gelen son açıklamalar ise süreci baltalamaya yönelik adımlar olarak kayıtlara geçti.PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Öcalan'ın çağrı yapmasının tek başına yeterli olmayacağını, PKK'nın ancak örgüt içinde alınacak bir kararla silah bırakabileceğini savunarak pazarlık yapmaya çalıştı.

    "12 METREKAREDE MÜZAKERE OLMAZ"

    Karayılan'ın bu çıkışı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Öcalan 12 metrekarelik bir hücrede nasıl kendi rolünü oynayacak?" diyerek şart koşmaya kalktı.

    ANKARA NET... YA SİLAH BIRAKIRLAR YA GÖMÜLÜRLER

    Kandil'deki PKK yöneticileri örgütün dağılmasını engellemeye çalışırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin "Ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler" mesajı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki net tavrını ortaya koyuyor.

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