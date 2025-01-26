Kandil'in muhbiri Pencweni'den "Öcalan mektup gönderecek" iddiası! PKK'dan "uluslararası garanti" pazarlığı... DEM IKBY'ye neden gidiyor?

Türkiye terörsüz bir gelecek inşa etmekte kararlı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirme"
odaklı yaptığı çağrı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın lağvedilmesi"
ne yönelik telkinleri sonrası İmralı'nın kapıları açıldı.
Önce yeğen Ömer Öcalan teröristbaşı Abdullah Öcalan
'la görüştü. Öcalan bu görüşme sonrası "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim"
mesajı verdi.
Daha sonra Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan
'dan oluşan DEM Parti heyetiyle görüşen Öcalan, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım"
açıklamasını yaptı.
Dün ʺHazırımʺ diyen Öcalan bugün ʺHazırlıklar tamamlandıktan sonraʺ diyor (Takvim.com.tr)
DÜN "HAZIRIM" DİYEN ÖCALAN BUGÜN NE DEDİ?
Sürece müteakip ikinci İmralı görüşmesi gerçekleştirildi.
Dün "Çağrı yapmaya hazır"
olduğunu beyan eden Öcalan bugün "Hazırlıklar tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır"
tutumuna girişti. KANDİL'İN MUHBİRİ AÇIKLADI... PKK'DAN "ULUSLARASI GARANTİ" PAZARLIĞI
Ortaya çıkan ikircikli tablo ve beklenen "PKK'yı lağvetme"
çağrısının gelmemesi "pazarlık peşindeler"
yorumlarına yol açarken Kandil
'e yakınlığıyla bilinen bir isimden çarpıcı bir iddia geldi.
IKBY'de siyasi faaliyetler yürüten, 2010-2012 yılları arasında Kandil'in muhbirliğini yapan Muhammed Emin Pencweni
, PKK
'nın "uluslararası garanti istediğini" açıkladı.
Kandil'in muhbiri Muhammed Emin Pencweni (Takvim.com.tr)
KANDİL MAŞASINI TUTAN DEVLETLERİ ARKASINDA İSTİYOR
PKK'nın kolay kolay silah bırakmayacağını dile getiren Pencweni, "PKK uluslararası garantiler istiyor ve büyük devletlerin sürece dahil olmasını talep ediyor" dedi.
DEM Parti İmralı heyetindeki Pervin Buldan'la telefonda görüştüğünü söyleyen Muhammed Emin Pencweni, teröristbaşı Öcalan'ın Kandil'e kapsamlı bir mektup göndereceğini gelen cevabın da Öcalan'a iletileceğini aktardı. Öcalan'ın "Silah bırakma neye dayanarak olacak? Karşılığında ne verilecek?" sorularını gündeme getirdiğini iddia etti.