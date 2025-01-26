Kandil'in muhbiri Pencweni'den "Öcalan mektup gönderecek" iddiası! PKK'dan "uluslararası garanti" pazarlığı... DEM IKBY'ye neden gidiyor?

Kandil'in muhbiri Muhammed Emin Pencweni (Takvim.com.tr)



KANDİL MAŞASINI TUTAN DEVLETLERİ ARKASINDA İSTİYOR



PKK'nın kolay kolay silah bırakmayacağını dile getiren Pencweni, "PKK uluslararası garantiler istiyor ve büyük devletlerin sürece dahil olmasını talep ediyor" dedi.

DEM Parti İmralı heyetindeki Pervin Buldan'la telefonda görüştüğünü söyleyen Muhammed Emin Pencweni, teröristbaşı Öcalan'ın Kandil'e kapsamlı bir mektup göndereceğini gelen cevabın da Öcalan'a iletileceğini aktardı. Öcalan'ın "Silah bırakma neye dayanarak olacak? Karşılığında ne verilecek?" sorularını gündeme getirdiğini iddia etti.