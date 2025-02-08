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DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kandil ağzıyla pazarlık: "12 metrekarede müzakere olmaz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrı öncesi Kandil ağzıyla yine pazarlık yapmaya kalkıştı. PKK elebaşı Murat Karayılan'ın, "Bir tek çağrıyla bu iş bitmez" açıklaması sonrası Mardin'de konuşan Bakırhan, "12 metrekarede müzakere olmaz" dedi.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 19:40 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 20:03
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kandil ağzıyla pazarlık: 12 metrekarede müzakere olmaz

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "Çık, PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısının ardından Kandil'deki elebaşları ve siyasetteki uzantılarının pazarlık sancısı sürüyor.

    PKK elebaşlarından Murat Karayılan, geçtiğimiz günlerde Öcalan'ın çağrı yapmasının tek başına yeterli olmayacağını, PKK'nın ancak örgüt içinde alınacak bir kararla silah bırakabileceğini savunmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da benzer bir açıklama yaptı.

    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (AA)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (AA)

    KANDİL AĞZIYLA PAZARLIK

    Bakırhan, DEM Parti Mardin İl Teşkilatı, 2'nci Olağan Kongresi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta yapacağı çağrı öncesi Kandil ağzıyla yine pazarlık yapmaya kalktı.

    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (DHA)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (DHA)

    "12 METREKAREDE MÜZAKERE OLMAZ"

    "100 yıllık bir sorunun başmüzakerecisi, 10 metrekarelik bir hücrede nasıl rolünü oynayacak? 100 yıllık bir mesele tartışılırken, onların başmüzakereci olarak kabul ettikleri Öcalan 12 metrekarelik bir hücrede nasıl kendi rolünü oynayacak?" diyen Bakırhan, "Onun için en önce bu izolasyonun, 12 metrekarelik o hücrenin kapılarının açılması gerekiyor. Öcalan'ın müzakere yapacağı koşulların oluşturulması gerekiyor. En başta kendi örgütüyle, arkadaşlarıyla görüşmenin zemini yaratılmalıdır. Kendi partisiyle doğrudan temas kurmalıdır. Onun yerine PKK'ya çağrı yapamayız, yapsam kim beni dinler? Siz yapsanız kim dinler? Kendi örgütüdür, kendi partisidir, onunla da diyaloğu sağlayacak sizlersiniz. 12 metrekarede müzakere olmaz" ifadelerini kullandı.

    PKK elebaşlarından Murat Karayılan (Takvim.com.tr)PKK elebaşlarından Murat Karayılan (Takvim.com.tr)

    ELEBAŞI DA ÖCALAN İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

    Bilindiği gibi PKK elebaşlarından Karayılan, "Silah bırakmak için karar almaya ihtiyaç vardır. Mesela kongre kararı gereklidir. PKK Kongresi'nin toplanması ve böylesi bir karar alması gerekir. Bunların hepsini kim yapabilir? Önder Apo yapabilir. Önder Apo kongre çağrısı yapabilir; kongre toplanınca Önderlik kongrede konuşabilir." diyerek çağrı yapması beklenen terörist elebaşı Öcalan adına pazarlığa girişmişti.

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    DEM PARTİ'NİN İMRALI TEMASLARI VE 15 ŞUBAT İDDİASI

    DEM Parti heyetinin İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği ikinci görüşmeden de net bir silah bırakma çağrısı çıkmadı.

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    MHP lideri Bahçeli, çağrının bir an önce yapılması gerektiğini vurgularken, PKK elebaşı Öcalan'ın Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği tarih olan 15 Şubat'ta bir açıklama yapacağı iddiaları gündeme geldi.

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