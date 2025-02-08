DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kandil ağzıyla pazarlık: "12 metrekarede müzakere olmaz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (DHA)

"12 METREKAREDE MÜZAKERE OLMAZ"



"100 yıllık bir sorunun başmüzakerecisi, 10 metrekarelik bir hücrede nasıl rolünü oynayacak? 100 yıllık bir mesele tartışılırken, onların başmüzakereci olarak kabul ettikleri Öcalan 12 metrekarelik bir hücrede nasıl kendi rolünü oynayacak?" diyen Bakırhan, "Onun için en önce bu izolasyonun, 12 metrekarelik o hücrenin kapılarının açılması gerekiyor. Öcalan'ın müzakere yapacağı koşulların oluşturulması gerekiyor. En başta kendi örgütüyle, arkadaşlarıyla görüşmenin zemini yaratılmalıdır. Kendi partisiyle doğrudan temas kurmalıdır. Onun yerine PKK'ya çağrı yapamayız, yapsam kim beni dinler? Siz yapsanız kim dinler? Kendi örgütüdür, kendi partisidir, onunla da diyaloğu sağlayacak sizlersiniz. 12 metrekarede müzakere olmaz" ifadelerini kullandı.