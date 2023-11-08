Kılıçdaroğlu’nu deviren Özgür Özel’i koltuğa getiren 50 milyon dolar! CHP kara paraya düştü: Laleli’den Ankara’ya İmamoğlu’nun delege avı

Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.
İMAMOĞLU KURULTAYDA DA HANÇERLEDİ
CHP'nin devrik genel başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından uğradığı ihaneti "Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin! Vefalı olacaksın" sözleriyle dile getirdi.
Kurultay sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, ilk tur sonuçları sonrası Ekrem İmamoğlu'na çekilmek istediğini söylediğini ancak İmamoğlu'nun bunun üzerinden 'Ben söyledim çekildi' algısı yaydığını dile getirdi. Ekremci hesaplardan "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" şeklinde paylaşılan tweetlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Çok ağrıma gitti" dedi.
Tüm bu yaşananların gölgesinde İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'in genel başkan seçildiği olaylı CHP kurultayı ile ilgili gündeme bomba etkisi yapacak bir iddia düştü.
1.5 MİLYAR TL'LİK CHP KOLTUĞU
Özgür Özel'in oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğu için İmamoğlu ve ekibi eliyle CHP delegelerine tamı tamına bir buçuk milyar lira dağıtıldığı öne sürüldü.
İddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Tolgahan Erdoğan gündeme getirdi. Erdoğan, pazar günü Laleli'de kapalı olan dört döviz bürosunun bir belediye başkanının talimatı ile açtırıldığını söyledi.
O ismin Ekrem İmamoğlu'nun has adamı CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olduğu konuşuluyor.
CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre kurultayın olduğu 5 Kasım pazar günü 'Vito' model turizm araçlarıyla Laleli'den Ankara'ya 1 buçuk milyar lira değerinde milyonlarca dolar taşındı. Erdoğan, "Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" diyerek açıklamasının arkasında durdu.
Peki iddiaya konu alan o döviz büroları hangileri?
Taç Döviz -Ats Gold - Karadeniz Döviz- Servet Döviz
CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın İmamoğlu'nun delegeleri parayla manipüle ettiğini söylediği paylaşımı şu şekilde;
BU İDDİALAR SİYASETİ SARSAR
Sayın Şaban Sevinç'e soruyorum. Para iddialarına kızıyorsunuz peki soruyorum.
Dün pazar günü Laleli Aksarayda kapalı olan 4 Döviz Bürosu (Taç Döviz -Ats Gold - Karadeniz Döviz- Servet Döviz) hangi Belediye Başkanının talimatı ile açtırıldı?
Sabahtan öğlen sonrasına kadar Uber Vito araçlarla toplam 1.500.000.000 ₺ para neden ve nereye gitti?
Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum.
Olayın özü şudur;
Laleli Aksaray bölgesi özellikle bilenler bilir kayıt dışı paranın temizlendiği yerlerdir.
ÇIKAN PARA YAKLAŞIK 50 MİLYON DOLAR
Genellikle Döviz Büroları emanetçidir. Paralar burada dolaşıma sokulur. İhtiyaci olduğunda para sahibi çeker. Bu iddiada ki parada emanet paradır ve tabii ki boyut olarak dolar olarak çıkmak zorundadır. Çünkü bahsettiğiniz gibi boyut ve taşıması zordur. Burada parayı TL olarak yazmamda ki sebep paranın büyüklüğünü vurgulamaktır. Yoksa çıkan para yaklaşık 50 milyon dolar.
Gazeteci Turgay Güler bugünkü köşe yazısında, CHP'li Tolga Erdoğan'ın gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Laleli'deki döviz buralarını açtırıp CHP kurultayında delegeleri 50 milyon dolar para ile manipüle etmesine yönelik iddiaları kaleme aldı.
CHP'NİN DİLAN POLAT'I KİM, MASAK HAREKETE GEÇECEK Mİ?
Güler, "Dilan Polat 'Engin, bir takipçim ev alacakmış 600 bin gönder' demiş ve MASAK'ından, savcısına, mali şubesine tüm kurumlar harekete geçmişti" dedi ve şu soruları yöneltti;
Peki CHP'nin Dilan Polat'ı kim? 'Özgür Özel' e genel başkanlık koltuğu alacağız bir buçuk milyar gönder' diyen kim? Daha da önemlisi 'gönderen' kim?
MASAK, savcı ve mali şube üçlüsü bu iddia karşısında ne yapacak?
Söz konusu döviz bürolarının kendilerine ait güvenlik kameralarına el konulacak mı?
O görüntüler silinmeden ele geçirilebilecek mi?
MOBESE ve çevredeki diğer kameralar incelenecek mi?
28 MAYIS'TAN 5 KASIM'A İMAMOĞLU'NUN ENTRİKALI 'DEĞİŞİM' MESAİSİ
Ekrem İmamoğlu'nun kongre ve kurultay sürecinde İBB bütçesiyle Özgür Özel lehine delege avına çıkması herkesin malumu.
Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye paralar dağıtan İmamoğlu, bu süreçte binbir entrikaya imza attı. Her mikrofonu eline aldığında 'değişim' çığırtkanlığı yaptı. Zoom cuntasına kalkıştı, alternatif olağanüstü kurultay planı ile Kılıçdaroğlu'nu devirmek istedi.
Siyasi emelleri uğruna il il gezen İmamoğlu, kongre ve kurultay süreci öncesi delegeleri binbir vaatle 'değişim' safına çekmek istedi.
Kurultaya da delege pazarlıkları damga vurdu. Delege oylarının Özgür Özel lehine lüks telefon ve nakit parayla satın aldığı öne sürüldü.
Tam da bu noktada CHP delegelerinin lüks telefon ve nakit parayla manipüle edilmesinin gün yüzüne çıkması "Laleli'de döviz bürolarından CHP kurultayına Ekrem İmamoğlu eliyle 50 milyon dolar aktrarıldı" iddiasını da kuvvetlendiren bir unsur olarak kayıtlara geçti.