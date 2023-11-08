Kılıçdaroğlu’nu deviren Özgür Özel’i koltuğa getiren 50 milyon dolar! CHP kara paraya düştü: Laleli’den Ankara’ya İmamoğlu’nun delege avı

CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre kurultayın olduğu 5 Kasım pazar günü 'Vito' model turizm araçlarıyla Laleli'den Ankara'ya 1 buçuk milyar lira değerinde milyonlarca dolar taşındı. Erdoğan, "Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" diyerek açıklamasının arkasında durdu.

Peki iddiaya konu alan o döviz büroları hangileri? Taç Döviz -Ats Gold - Karadeniz Döviz- Servet Döviz CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın İmamoğlu'nun delegeleri parayla manipüle ettiğini söylediği paylaşımı şu şekilde; BU İDDİALAR SİYASETİ SARSAR Sayın Şaban Sevinç'e soruyorum. Para iddialarına kızıyorsunuz peki soruyorum. Dün pazar günü Laleli Aksarayda kapalı olan 4 Döviz Bürosu (Taç Döviz -Ats Gold - Karadeniz Döviz- Servet Döviz) hangi Belediye Başkanının talimatı ile açtırıldı? Sabahtan öğlen sonrasına kadar Uber Vito araçlarla toplam 1.500.000.000 ₺ para neden ve nereye gitti? Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum.





ÇIKAN PARA YAKLAŞIK 50 MİLYON DOLAR

Genellikle Döviz Büroları emanetçidir. Paralar burada dolaşıma sokulur. İhtiyaci olduğunda para sahibi çeker. Bu iddiada ki parada emanet paradır ve tabii ki boyut olarak dolar olarak çıkmak zorundadır. Çünkü bahsettiğiniz gibi boyut ve taşıması zordur. Burada parayı TL olarak yazmamda ki sebep paranın büyüklüğünü vurgulamaktır. Yoksa çıkan para yaklaşık 50 milyon dolar.

Gazeteci Turgay Güler bugünkü köşe yazısında, CHP'li Tolga Erdoğan'ın gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Laleli'deki döviz buralarını açtırıp CHP kurultayında delegeleri 50 milyon dolar para ile manipüle etmesine yönelik iddiaları kaleme aldı.