MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsaya yapılan külliyenin yüzde 60’ı tamamlandı

MHP Grup Başkanvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, yürütülen çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (AA)

"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, hibe ettiği arsaya Türkiye'nin en büyük cemevi ve sosyal tesisini yapma kararı aldıktan sonra Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na bağışladı. İnşaat masraflarının büyük kısmını da kendisi, teşkilatlarımız ve belediyelerimiz karşılıyor. Elbette bakanlıklarımızdan da destek alarak çalışma sürüyor. Külliye inşaatının şu anda yüzde 60'ı tamamlandı. 29 Ekim'de başta Hacıbektaşlı vatandaşlarımız olmak üzere bütün dünyadaki Alevi-Bektaşi canlarımıza hizmet etmek için inşaat bitirilip açılışı yapılacak. Ziyaret edenlerin konaklayabileceği bölüm, Alevilik-Bektaşilik ve ilmi çalışmalarla ilgili kaynakların bulunduğu büyük bir kütüphane, çalıştay, konferans ve sempozyumlar için alanlar ile sosyal tesisler olacak. İlçede Türkiye'nin en büyük cemevinin olması bizler için önemli."