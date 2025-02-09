CHP’de PM öncesi 3’lü savaş toplantısı! Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş’a karşı... Kim, kime ne teklif edecek?

Mansur Yavaş anket yaptırdı, Özel'in ʺön seçimʺ kararını sorgulattı (Takvim.com.tr) YAVAŞ YİNE MASAYA ANKETLE GELECEK Ayrıca edinilen bilgiye göre Yavaş, 50 bin kişilik anket yaptırarak, Özel'in aldığı kararları sorgulattı ve "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" gibi soruları sordurttu. Sabah'taki bilgiye göre anket sonuçları kapsamında geniş bir kesimin ön seçime karşı olduğu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise Mansur Yavaş 'ın Ekrem İmamoğlu 'nun önünde olduğu sonucu çıktı. Yavaş'ın PM'den çıkacak karara göre kendisine yol haritası çizeceği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özel'e tepki gösterdi (Takvim.com.tr)





KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU VE ÖZEL'İ HAŞLADI: NEDEN ŞİMDİ PARTİYİ BÖLÜYORSUNUZ



Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesi de "ön seçim" kararının karşısında konumlandı.



Geçtiğimiz akşam bir TV kanalına konuk olan CHP'nin sabık lideri, adaylık tartışmaları üzerine Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i topa tuttu. Kemal Kılıçdaroğlu,"Daha uzun süre var cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine, niye acele ediyoruz ki? Kardeşim yeri zamanı gelince cumhurbaşkanı adayı belirlenir. Hepimiz de gider ona destek veririz, bu kadar basit. Neden şimdi partiyi bölüyoruz" dedi.







YİNE "HANÇERLENDİM" DEDİ... "YOL ARKADAŞINIZ İHANET ETMEMELİ"



Bir kez daha hançerlendiğini söyleyip Özel ve İmamoğlu'nu işaret eden Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşlarınızın ihanet etmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.





