CHP’de PM öncesi 3’lü savaş toplantısı! Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş’a karşı... Kim, kime ne teklif edecek?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları savaşa dönüştü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayın parti üyeleri tarafından belirleneceğini açıklamasıyla daha da derinleşti.
İmamoğlu parti içi "ön seçimli" sürece sıcak bakarken, Yavaş anketleri masaya sürerek adaylık tartışmalarını erken bulduğunu belirtti.
MANSUR YAVAŞ: ADAY BELİRLEMEK İÇİN ERKEN, GÜNDEMİMİZ DEĞİL
Özgür Özel'le 10 günde 3 kez görüşen Yavaş, umduğunu cevabı alamayınca kameralar karşısına geçti. Önce "Aday belirlemek için erken. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak" resti çekti daha sonra bir başka toplantıda "Gündemimiz adaylık değil" dedi.
İmamoğlu ve Yavaş ikilisi peşi sıra açıklamalarla birbirini yıpratıyor (Takvim.com.tr)
İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN YAVAŞ'A "AYAĞIMIZA DOLANMA" MESAJI
Ekrem İmamoğlu ise "Partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir. Mansur Yavaş'ın görüşü farklı olabilir" diyerek Yavaş'a "Ayağıma dolanma" mesajı verdi. Özel de "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" dedi.
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Bunun üzerine Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'e "Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok. Doğrudan açıklayın. Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam. İlla ön seçim yapılacaksa sadece CHP'li üyelerle değil tüm vatandaşların katılımıyla yapılsın" önerisinde bulunduğu CHP kulislerinde konuşulmaya başlandı.
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)
3'LÜ SAVAŞ TOPLANTISI
Şimdi gözler 3'lü arasında bugün yapılması planlanan toplantıya çevrildi.
"Ön seçim" isteyip adayın parti içi oylarla adayın belirlenmesini talep eden Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel ikilisi, Mansur Yavaş'la masaya oturacak. Toplantıda İmamoğlu tarafı Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı veya TBMM Başkanlığı teklif etmeyi planlarken, Yavaş ekibi güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi sunacağı iddia edildi.