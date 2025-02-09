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CHP'de PM öncesi 3'lü savaş toplantısı! Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş'a karşı... Kim, kime ne teklif edecek?

CHP'de dananın kuyruğu kopuyor... Parti Meclisi toplantısı öncesi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 3'lüsü eteklerindeki taşları dökmek için bir araya geliyor. Özel - İmamoğlu ikilisi "ön seçim" diye diretirken Yavaş, aday belirlemek için erken olduğunu söyleyip anketleri işaret ediyor. Son olarak Yavaş, Özel'e "Yedek lastik olmam" resti çekti ve 50 bin ölçekli anket yaptırdı. Peki, İmamoğlu-Özel ikilisi Mansur Yavaş'ı ikna etmek için masaya ne getirecek? İşte CHP'deki 3'lü savaş toplantısının arka planı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 08:13 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 08:27
CHP’de PM öncesi 3’lü savaş toplantısı! Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş’a karşı... Kim, kime ne teklif edecek?

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    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları savaşa dönüştü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayın parti üyeleri tarafından belirleneceğini açıklamasıyla daha da derinleşti.

    İmamoğlu parti içi "ön seçimli" sürece sıcak bakarken, Yavaş anketleri masaya sürerek adaylık tartışmalarını erken bulduğunu belirtti.

    MANSUR YAVAŞ: ADAY BELİRLEMEK İÇİN ERKEN, GÜNDEMİMİZ DEĞİL

    Özgür Özel'le 10 günde 3 kez görüşen Yavaş, umduğunu cevabı alamayınca kameralar karşısına geçti. Önce "Aday belirlemek için erken. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak" resti çekti daha sonra bir başka toplantıda "Gündemimiz adaylık değil" dedi.

    İmamoğlu ve Yavaş ikilisi peşi sıra açıklamalarla birbirini yıpratıyor (Takvim.com.tr)İmamoğlu ve Yavaş ikilisi peşi sıra açıklamalarla birbirini yıpratıyor (Takvim.com.tr)


    İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN YAVAŞ'A "AYAĞIMIZA DOLANMA" MESAJI

    Ekrem İmamoğlu ise "Partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir. Mansur Yavaş'ın görüşü farklı olabilir" diyerek Yavaş'a "Ayağıma dolanma" mesajı verdi. Özel de "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" dedi.

    YAVAŞ'TAN ÖZEL'E "İMAMOĞLU" RESTİ... YEDEK LASTİK OLMAM

    Bunun üzerine Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'e "Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok. Doğrudan açıklayın. Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam. İlla ön seçim yapılacaksa sadece CHP'li üyelerle değil tüm vatandaşların katılımıyla yapılsın" önerisinde bulunduğu CHP kulislerinde konuşulmaya başlandı.

    Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)



    3'LÜ SAVAŞ TOPLANTISI

    Şimdi gözler 3'lü arasında bugün yapılması planlanan toplantıya çevrildi.

    "Ön seçim" isteyip adayın parti içi oylarla adayın belirlenmesini talep eden Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel ikilisi, Mansur Yavaş'la masaya oturacak. Toplantıda İmamoğlu tarafı Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı veya TBMM Başkanlığı teklif etmeyi planlarken, Yavaş ekibi güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi sunacağı iddia edildi.

    Mansur Yavaş anket yaptırdı, Özel'in ʺön seçimʺ kararını sorgulattı (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş anket yaptırdı, Özel'in ʺön seçimʺ kararını sorgulattı (Takvim.com.tr)

    YAVAŞ YİNE MASAYA ANKETLE GELECEK

    Ayrıca edinilen bilgiye göre Yavaş, 50 bin kişilik anket yaptırarak, Özel'in aldığı kararları sorgulattı ve "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" gibi soruları sordurttu.

    Sabah'taki bilgiye göre anket sonuçları kapsamında geniş bir kesimin ön seçime karşı olduğu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğu sonucu çıktı.

    Yavaş'ın PM'den çıkacak karara göre kendisine yol haritası çizeceği konuşuluyor.

    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özel'e tepki gösterdi (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özel'e tepki gösterdi (Takvim.com.tr)


    KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU VE ÖZEL'İ HAŞLADI: NEDEN ŞİMDİ PARTİYİ BÖLÜYORSUNUZ

    Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesi de "ön seçim" kararının karşısında konumlandı.

    Geçtiğimiz akşam bir TV kanalına konuk olan CHP'nin sabık lideri, adaylık tartışmaları üzerine Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i topa tuttu. Kemal Kılıçdaroğlu,"Daha uzun süre var cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine, niye acele ediyoruz ki? Kardeşim yeri zamanı gelince cumhurbaşkanı adayı belirlenir. Hepimiz de gider ona destek veririz, bu kadar basit. Neden şimdi partiyi bölüyoruz" dedi.

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    YİNE "HANÇERLENDİM" DEDİ... "YOL ARKADAŞINIZ İHANET ETMEMELİ"

    Bir kez daha hançerlendiğini söyleyip Özel ve İmamoğlu'nu işaret eden Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşlarınızın ihanet etmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.


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