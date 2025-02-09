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Diyarbakır merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama

Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 08:53
Diyarbakır merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama

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    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

    Yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden ve MASAK raporunda yaklaşık 25 milyon lira işlem hacmi olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik Diyarbakır, Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    25 milyon liralık para hareketliliğine operasyon

    Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu (İHA)Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu (İHA)

    Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

    Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu (İHA)Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu (İHA)

    Şüphelilerden 10'u hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.