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CHP'de 3'lü kriz! Mansur Yavaş'tan "daha erken" çıkışı! Özgür Özel'e "Ekrem İmamoğlu" resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları savaşa dönüştü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayın parti üyeleri tarafından belirleneceğini açıklamasıyla daha da derinleşti. İmamoğlu, parti içi sürece sıcak bakarken, Yavaş anketleri masaya sürerek adaylık tartışmalarını erken bulduğunu belirttti. Özel'in devreye girdiği ancak Yavaş'ın rest çekerek "yedek aday olmayacağını" söylediği iddia edildi. Üç ismin önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı öğrenilirken Yavaş kameralar karşısına geçti... Yavaş ne mesaj verdi, 3'lü zirvede kim kime ne teklif edecek? İşte CHP'deki kavganın detayları...

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 11:39 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 12:22
CHP’de 3’lü kriz! Mansur Yavaş’tan daha erken çıkışı! Özgür Özel’e Ekrem İmamoğlu resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?

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    Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları açık savaşa dönüştü.

    Parti içindeki rekabet, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan çekişmeyle öne çıkıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son çıkışı sürecini daha da alevlendirdi.

    ÖZGÜR ÖZEL'DEN ADAYI "ÜYELER BELİRLEYECEK" ÇIKIŞI
    CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oylarıyla belirleneceğini duyurdu. Bu açıklama, İmamoğlu ve Yavaş arasındaki krizin yeni bir boyuta taşınmasına neden oldu.

    Yavaş, Özel ve İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)Yavaş, Özel ve İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ ARASINDAKİ ÇEKİŞME DERİNLEŞİYOR
    İmamoğlu, son dönemde İstanbul'daki bazı belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını gerekçe göstererek yargıya parmak salladı. Açılan soruşturmalar üzerinden mağduriyet algısı yaratmaya çalışan İmamoğlu tabanın desteğini arkasına alarak adaylığını güçlendirmek istiyor.

    Bu kapsamda İmamoğlu Parti üyelerinin belirleyici olacağı bir adaylık sürecine sıcak bakarken, Mansur Yavaş ise anket sonuçlarını öne sürerek adaylık yarışına mesafeli durmayı tercih etti. Yavaş son olarak sürecin erken olduğunu belirtti.

    Yavaş ve İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)Yavaş ve İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

    DAHA ERKEN GÜN OLA HARMAN OLA O GÜNE KADAR KİM KALACAK
    "Adaylığı erken bulmanız ön seçim olursa aday olmayacağınız anlamına gelir mi?"     sorusuna Yavaş, "Öyle bir şey yok. Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola... O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun. Daha geniş konuşuruz" cevabını verdi.

    İmamoğlu ise, "Partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir. Mansur Yavaş'ın görüşü farklı olabilir. Parti içi meselelerdir en doğru yolu buluruz" dedi.

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    Krizin kameralar karşısında yaşanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in devreye girdiği ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçime katılmaya ikna edemediği öğrenildi.

    CHP yandaşı Nefes'in iddiasına göre Yavaş, Özel'e Özel'e, "Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok. Doğrudan açıklayın. Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam. İlla ön seçim yapılacaksa sadece CHP'li üyelerle değil tüm vatandaşların katılımıyla yapılsın" önerisinde bulundu.

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    3'LÜ GÖRÜŞECEKLER
    CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu ile Yavaş'ın 9 Şubat'ta 3'lü bir görüşme yapacağı öğrenildi. Toplantıda İmamoğlu tarafı Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı veya TBMM Başkanlığı teklif etmeyi planlarken, Yavaş ekibi güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi sunacağı iddia edildi

    YAVAŞ'TAN BASIN ŞOVU
    Bu krizlerin gölgesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye'nin gündeminin adaylık olmadığını öne süren Yavaş, Ege'deki depremlerden, emeklilerden Suriye'de yaşanan gelişmelerden ve Trump'ın Gazze çıkışından bahsederek toplantıyı bitirdi.

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