CHP'de 3'lü kriz! Mansur Yavaş'tan "daha erken" çıkışı! Özgür Özel'e "Ekrem İmamoğlu" resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?

Parti içindeki rekabet, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan çekişmeyle öne çıkıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in son çıkışı sürecini daha da alevlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ADAYI "ÜYELER BELİRLEYECEK" ÇIKIŞI

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oylarıyla belirleneceğini duyurdu. Bu açıklama, İmamoğlu ve Yavaş arasındaki krizin yeni bir boyuta taşınmasına neden oldu.

Yavaş, Özel ve İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ARASINDAKİ ÇEKİŞME DERİNLEŞİYOR

İmamoğlu, son dönemde İstanbul'daki bazı belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını gerekçe göstererek yargıya parmak salladı. Açılan soruşturmalar üzerinden mağduriyet algısı yaratmaya çalışan İmamoğlu tabanın desteğini arkasına alarak adaylığını güçlendirmek istiyor.

Bu kapsamda İmamoğlu Parti üyelerinin belirleyici olacağı bir adaylık sürecine sıcak bakarken, Mansur Yavaş ise anket sonuçlarını öne sürerek adaylık yarışına mesafeli durmayı tercih etti. Yavaş son olarak sürecin erken olduğunu belirtti.