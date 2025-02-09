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Türkiye'den Gazze'ye 96 bin 131 ton insanı yardım! AFAD açıkladı: Gemi Mısır'a ulaştı

Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarını taşıyan 15. gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tüm gücümüz ve imkanlarımızla mazlumların umudu olmaya devam ediyoruz." denildi.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 15:12 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 15:22
Türkiye’den Gazze’ye 96 bin 131 ton insanı yardım! AFAD açıkladı: Gemi Mısır’a ulaştı

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamının 96 bin 131 tona ulaştığını bildirdi.

    15'inci Gazze İyilik Gemisi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı

    AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 15. Gazze İyilik Gemisi'nin Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştığı anımsatıldı.

    AFAD'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)AFAD'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan, 1956 ton insani yardım malzemesi taşıyan 15. İyilik Gemisi ile Gazzelilerin yaralarının sarıldığı belirtilerek, bugüne kadar 15 gemi ve 14 uçak seferi, yerelden temin ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işbirliğiyle Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamının 96 bin 131 tona ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

    İNSANIMIZ İÇİN ÜLKEMİZDE, İNSANLIK İÇİN SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tüm gücümüz ve imkanlarımızla mazlumların umudu olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." denildi.

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