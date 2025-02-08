AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yürütme Kurulu belli oldu! İşte isim isim o liste

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçilen Abdullah Özdemir göreve başladı.
Yaşanan bayrak değişimi sonrası AK Parti İstanbul'un İl Başkanlığı Yürütme Kurulu da belli oldu.
İşte isim isim o liste...
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçilen Abdullah Özdemir göreve başladı.
Yaşanan bayrak değişimi sonrası AK Parti İstanbul'un İl Başkanlığı Yürütme Kurulu da belli oldu.
İşte isim isim o liste...
Abdullah ÖzdemirAK Parti İstanbul İl Başkanı
Gıyaseddin Gergin
İl Siyasi ve Hukuki İşler BaşkanıMuhammed Abdulhalim Aksu İl Teşkilat Başkanı
Muhammet Talha Kor
İl Seçim İşleri Başkanı
Abdullah Arıdoru
İl Tanıtım Medya Başkanı
Fatih Tun
İl Dış İlişkiler Başkanı
Yusuf Asla
İl Sosyal Politikalar Başkanı
Ömer Lütfi Ar
İl Yerel Yönetimler Başkanı
Mehmet Küçü
İl Ekonomi İşleri Başkanı
M. Emin Özkaya
İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı
Muammer Birdal
İl İnsan Hakları Başkanı
Burak Şükrü Umur
İl Mali ve İdari İşler Başkanı
Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu
İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
Fadime Zehra Şener
İl Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı
Yasir Çelik
İl Araştırma ve Geliştirme Başkanı
Rabiya Kazak
Aci Il Sekreteri