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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yürütme Kurulu belli oldu! İşte isim isim o liste

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçilen Abdullah Özdemir göreve başladı. Yaşanan bayrak değişimi sonrası AK Parti İstanbul'un İl Başkanlığı Yürütme Kurulu da belli oldu. İşte isim isim o liste...

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 13:51 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 14:24
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yürütme Kurulu belli oldu! İşte isim isim o liste

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    AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçilen Abdullah Özdemir göreve başladı.

    Yaşanan bayrak değişimi sonrası AK Parti İstanbul'un İl Başkanlığı Yürütme Kurulu da belli oldu.

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığında devir teslim töreni... Abdullah Özdemir, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ettiAK Parti İstanbul İl Başkanlığında devir teslim töreni... Abdullah Özdemir, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti
    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni... Abdullah Özdemir, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

    İşte isim isim o liste...

    Abdullah ÖzdemirAK Parti İstanbul İl Başkanı

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah ÖzdemirAK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir

    Gıyaseddin Gergin
    İl Siyasi ve Hukuki İşler BaşkanıMuhammed Abdulhalim Aksu İl Teşkilat Başkanı

    Muhammet Talha Kor
    İl Seçim İşleri Başkanı

    Abdullah Arıdoru
    İl Tanıtım Medya Başkanı

    Fatih Tun
    İl Dış İlişkiler Başkanı

    Yusuf Asla
    İl Sosyal Politikalar Başkanı

    Ömer Lütfi Ar
    İl Yerel Yönetimler Başkanı

    Mehmet Küçü
    İl Ekonomi İşleri Başkanı

    M. Emin Özkaya
    İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı

    AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti (AA)AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti (AA)

    Muammer Birdal
    İl İnsan Hakları Başkanı

    Burak Şükrü Umur
    İl Mali ve İdari İşler Başkanı

    Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu
    İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı

    AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti (AA)AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti (AA)

    Fadime Zehra Şener
    İl Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı

    Yasir Çelik
    İl Araştırma ve Geliştirme Başkanı

    Rabiya Kazak
    Aci Il Sekreteri

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