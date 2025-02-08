Serhan Mark Kohen ve Faik Özbey. (Takvim.com.tr)

Hakimlik yazısında, bu şüphelilerin üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçuna ilişkin ise dosya kapsamında yer alan suçların örgüt hiyerarşisi kapsamında işlendiğine dair kanaat oluşmadığını kaydederek, bu suç yönünden tutuklanmasının hukuki yarar olmadığı gerekçesiyle soruşturmanın "örgüt üyeliği" yönünden tutuksuz olarak yürütülmesine karar verildiği bildirildi.

"HER GÜN MESAJ ATIYORDU"

Şüphelilerden Mesut Dinç ve Oğuzhan Ünal'ın üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" suçlarına ilişkin değerlendirmeye yer verilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Mesut Dinç'in 'Ö.D. isimli şahıs bana her gün mesaj atarak bankalardan para çekilmesini söyler, ben de paraları çekip nakit olarak elden teslim ederim.' şeklindeki beyanı, Oğuzhan Ünal'ın, 'Bankadan nakit çekilmesi gerektiğinde bana şirketin kaşesini verdi, ben de toplam 3 milyon lira nakit çekimi bankalardan yapıp elden M.A'ya teslim ettim.' şeklindeki beyanı, dijital materyal içeriği inceleme tutanağı nazara alındığında somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunmuştur."

Hakimlik kararında, 2 şüphelinin üzerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildiği aktarıldı.

FAİK ÖZBEY'E YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Yazıda, şüpheli Faik Özbey hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilerek, diğer 29 hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildiği ifade edildi.

SERHAN MARK KOHEN FİRARİ

Vurgun parasını aklayan firari Serhan Mark Kohen isimli şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.