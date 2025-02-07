Kabakpete, "Abdullah kardeşime hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Abdullah başkanımızın başkanlığında 2028'de yine yeniden Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyeti Başkanı yapmaya, 1. turda bunu gerçekleştirmeye hazır mısınız?" dedi.

Muhterem divan,Değerli hazirun,

Davasını, sevdasını, vatana ve millete olan aşkını...

Canının, malının, her şeyinin önünde tutan kıymetli kardeşlerim,

Derdini derman, çilesini unvan gören,

Her kademesi ile İstanbul için gayret eden, ter döken,

Aziz teşkilat mensuplarımız,

Vefakâr kadın kollarımız,

Yiğitler, gözbebeğimiz gençlik kollarımız,

STK'larımızın çok kıymetli mensupları, siyasi parti temsilcileri,

Basın mensuplarımız ve davetimize icabet eden

Çok değerli misafirlerimiz...

Her birinizi sevgi, saygı ve en derin muhabbetlerim ile selamlıyorum...

Hoş geldiniz, safalar verdiniz, bizleri mesut ve bahtiyar eylediniz.

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi (Takvim.com.tr)

Kıymetli kardeşlerim,

Sözlerimin başında ifade etmek isterim ki,

Bu benim için sadece bir selamlama konuşması değil...

Bu konuşmam, şahsımın bir şükür, bir teşekkür konuşması aynı zamanda...

Sayın Cumhurbaşkanım,

2021 yılının, yine bir şubat ayında zat-ı devletlerinizin tensip ve takdirleriyle İstanbul il başkanlığı vazifemiz başlamış idi.

"Vira Bismillah diyerek" başladığımız çalışmalarımızda,

O günden bugüne, bir yol arkadaşınız, bir kardeşiniz ve bir dava eri olarak, teşkilatlarımız ile omuz omuza, elimizden gelenin en iyisini, en faydalısını ve en güzelini yapma gayretinde olduk...

Bu zaman diliminde, başta zat-ı devletleriniz olmak üzere desteklerini esirgemeyen, dualarını üzerimizden eksik etmeyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Şöyle geriye dönüp baktığımda,

Ağır, zor ve meşakkatli, ama bir o kadar da onurlu ve şerefli bir yol yürüdük...

Cennet vatanımıza, aziz milletimize hizmet etme bahtiyarlığını iliklerimize kadar yaşadık...

Tarihe tanık, tarihin en büyük liderine yol arkadaşı olduk...

En büyük zaferleri el ele, omuz omuza, yürek yüreğe başardık...

İşte bunun için rabbime şükür ediyorum...

Elhamdülillah... elhamdülillah… elhamdülillah diyorum.

Böylesine cesur,

Böylesine adanmış,

Böylesine muhteşem bir teşkilat ile çalışmak benim için tarifi mümkün olmayan bir mutluluk...

Değerli kardeşlerim,

Her biriniz benim için çok kıymetlisiniz…

Her biriniz benim için çok özelsiniz...

Her biriniz benim, öz be öz kardeşimsiniz...

İyi ki varsınız...

İyi ki varsınız...

İyi ki varsınız...

Bu vesile ile,

Zoru kolay eyleyen, olmaz denileni olduran, dolmaz denilen meydanları dolduran,

Türk siyasi tarihin en büyük, en muhteşem ve en kalabalık mitinglerinden birine imza atarak Atatürk Havalimanı'nda adeta tarih yazan

Ana kademe teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

İyi ki varsınız...

Davası uğruna, inandığı değerler uğruna kapı kapı gezen ve İstanbul'umuzun 39 ilçesine, yüzlerce mahallesine, binlerce caddesine, sokağına, bütün hanelerine fikrimizi zikrimizi taşıyan, vefakâr, vefakâr olduğu kadar da cefakâr kadın kolları teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

İyi ki varsınız...

Kar, kış, kıyamet, fırtına, boran demeden, gece gündüz bakmadan, şehrin sokaklarını adeta gergef gergef davamızın motifleri ile işleyen, Ak Partimizin mührünü yüreklere taşıyan, ne şart altında olursa olsun liderinin arkasında heyecan ile sıradağlar gibi duran, göz bebeğimiz, istikbalimiz, geleceğimiz gençlik kollarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

İyi ki varsınız...

Yine, 60 bin kişinin katılımıyla, Türk siyasi tarihinin en kalabalık ve en coşkulu sandık görevlileri ve müşahitleri toplantılarından birini yapan, görev yaptıkları mahalleye, seçimlerde sandıklara, gözü gibi bakan, sahip çıkan davamızın uç beylerine, kıymetli mahalle başkanlarımıza ve mahalle teşkilat mensuplarımıza hususiyetle teşekkürlerimi sunuyorum...

İyi ki varsınız...

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi (Takvim.com.tr)

İstanbul için, İstanbul'un ilçeleri için canla başla çalışan...

Laf değil, iş üreten...

Yaşadığı şehre kendini adayan...

Aziz milletimizin hakkını savunmak için, gece gündüz demeden koşan ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ve meclis üyesi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

İyi ki varsınız...