AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Abdullah Özdemir'e devretti.
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Abdullah Özdemir'e devretti.
Törende konuşan Osman Nuri Kabaktepe 2028 mesajı verdi.
Kabakpete, "Abdullah kardeşime hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Abdullah başkanımızın başkanlığında 2028'de yine yeniden Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyeti Başkanı yapmaya, 1. turda bunu gerçekleştirmeye hazır mısınız?" dedi.
Kabaktepe'nin konuşmasının tamamı şu şekilde:
Devletimizin başı, hareketimizin lideri, partimizin genel başkanı…
Ezilen coğrafyaların umudu ve ümidi,
Mazlum ve mahsun yüreklerin güvenli limanı,
Sayın Cumhurbaşkanım,
Eviniz, yuvanız, sevdanız, şehriniz İstanbul'a hoş geldiniz... safalar getirdiniz, şeref verdiniz...
Muhterem divan,Değerli hazirun,
Davasını, sevdasını, vatana ve millete olan aşkını...
Canının, malının, her şeyinin önünde tutan kıymetli kardeşlerim,
Derdini derman, çilesini unvan gören,
Her kademesi ile İstanbul için gayret eden, ter döken,
Aziz teşkilat mensuplarımız,
Vefakâr kadın kollarımız,
Yiğitler, gözbebeğimiz gençlik kollarımız,
STK'larımızın çok kıymetli mensupları, siyasi parti temsilcileri,
Basın mensuplarımız ve davetimize icabet eden
Çok değerli misafirlerimiz...
Her birinizi sevgi, saygı ve en derin muhabbetlerim ile selamlıyorum...
Hoş geldiniz, safalar verdiniz, bizleri mesut ve bahtiyar eylediniz.
Kıymetli kardeşlerim,
Sözlerimin başında ifade etmek isterim ki,
Bu benim için sadece bir selamlama konuşması değil...
Bu konuşmam, şahsımın bir şükür, bir teşekkür konuşması aynı zamanda...
Sayın Cumhurbaşkanım,
2021 yılının, yine bir şubat ayında zat-ı devletlerinizin tensip ve takdirleriyle İstanbul il başkanlığı vazifemiz başlamış idi.
"Vira Bismillah diyerek" başladığımız çalışmalarımızda,
O günden bugüne, bir yol arkadaşınız, bir kardeşiniz ve bir dava eri olarak, teşkilatlarımız ile omuz omuza, elimizden gelenin en iyisini, en faydalısını ve en güzelini yapma gayretinde olduk...
Bu zaman diliminde, başta zat-ı devletleriniz olmak üzere desteklerini esirgemeyen, dualarını üzerimizden eksik etmeyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
Şöyle geriye dönüp baktığımda,
Ağır, zor ve meşakkatli, ama bir o kadar da onurlu ve şerefli bir yol yürüdük...
Cennet vatanımıza, aziz milletimize hizmet etme bahtiyarlığını iliklerimize kadar yaşadık...
Tarihe tanık, tarihin en büyük liderine yol arkadaşı olduk...
En büyük zaferleri el ele, omuz omuza, yürek yüreğe başardık...
İşte bunun için rabbime şükür ediyorum...
Elhamdülillah... elhamdülillah… elhamdülillah diyorum.
Böylesine cesur,
Böylesine adanmış,
Böylesine muhteşem bir teşkilat ile çalışmak benim için tarifi mümkün olmayan bir mutluluk...
Değerli kardeşlerim,
Her biriniz benim için çok kıymetlisiniz…
Her biriniz benim için çok özelsiniz...
Her biriniz benim, öz be öz kardeşimsiniz...
İyi ki varsınız...
İyi ki varsınız...
İyi ki varsınız...
Bu vesile ile,
Zoru kolay eyleyen, olmaz denileni olduran, dolmaz denilen meydanları dolduran,
Türk siyasi tarihin en büyük, en muhteşem ve en kalabalık mitinglerinden birine imza atarak Atatürk Havalimanı'nda adeta tarih yazan
Ana kademe teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
İyi ki varsınız...
Davası uğruna, inandığı değerler uğruna kapı kapı gezen ve İstanbul'umuzun 39 ilçesine, yüzlerce mahallesine, binlerce caddesine, sokağına, bütün hanelerine fikrimizi zikrimizi taşıyan, vefakâr, vefakâr olduğu kadar da cefakâr kadın kolları teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
İyi ki varsınız...
Kar, kış, kıyamet, fırtına, boran demeden, gece gündüz bakmadan, şehrin sokaklarını adeta gergef gergef davamızın motifleri ile işleyen, Ak Partimizin mührünü yüreklere taşıyan, ne şart altında olursa olsun liderinin arkasında heyecan ile sıradağlar gibi duran, göz bebeğimiz, istikbalimiz, geleceğimiz gençlik kollarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
İyi ki varsınız...
Yine, 60 bin kişinin katılımıyla, Türk siyasi tarihinin en kalabalık ve en coşkulu sandık görevlileri ve müşahitleri toplantılarından birini yapan, görev yaptıkları mahalleye, seçimlerde sandıklara, gözü gibi bakan, sahip çıkan davamızın uç beylerine, kıymetli mahalle başkanlarımıza ve mahalle teşkilat mensuplarımıza hususiyetle teşekkürlerimi sunuyorum...
İyi ki varsınız...
İstanbul için, İstanbul'un ilçeleri için canla başla çalışan...
Laf değil, iş üreten...
Yaşadığı şehre kendini adayan...
Aziz milletimizin hakkını savunmak için, gece gündüz demeden koşan ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ve meclis üyesi kardeşlerime teşekkür ediyorum.
İyi ki varsınız...
İstanbul'umuzu gönlünün baş köşesinde taşıyan...
Açılan her standa ve yapılan her programda olmaktan yüksünmeyen, çalışmalarımızda yanı başımızda olan, hiçbir desteği esirgemeyen, tam yüz gün boyunca yüz yüze yüz gün ve diğer çalışmalarımıza teşrif eden sayın bakanlarımıza, değerli milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
İyi ki varsınız...
Sayın Cumhurbaşkanım,
Ak Partimizin her birimi önemli, her kademesi değerli, her görevi kıymetlidir...
Ancak herkes bilir ki, davalar lideri kadardır.
Her dava, liderinin zihin ufkunda yol alır.
Her dava, lideri ile kaim, sadakat ile daimdir.
Hareketimizin bütün neferleri gibi, bendeniz de,
Zat-ı devletlerinizle, asrın lideriyle yol arkadaşlığı yapmış ve yapmaya devam edecek olmaktan ötürü hamd ediyorum.
İyi ki varsınız,
Ömrünüz uzun, makamınız kaim, gölgeniz daim olsun.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Şundan emin olunuz ki;
Dün,
Karabağ'da Libya'da Suriye'de Balkanlar ve Kafkaslarda...
Adaletten ve hakkaniyetten yana şanlı mücadelenizde, ardınızda kaya gibi duran bu teşkilattır.
Bu gün "Daha Adil Bir Dünya" kurmak için sürdürdüğünüz eşsiz mücadelede de sıra dağlar gibi ardınızda durmaya devam edecek olan yine bu teşkilat olacaktır.
Dün, Ankara'nın karanlık dehlizlerinde,
Kirli, küresel ve meşkuk ittifaklar kurarak, adeta millet ile devlet arasına duvarlar ören vesayet sahiplerini, yerle yeksan ederek Türkiye'yi özgürleştirme kavganızda sizlere canı ile destek veren bu necip millettir.
Bu günde
"Dünya Beşten Büyüktür" haykırışınız ile insanlığın sırtında koğuşlanmış küresel vesayete, zulüm ve baskı örgütlerine karşı verdiğiniz mücadelede de, sizlere şartsız ve şeksiz yarenlik yapmaya devam edecek olan şanlı milletimiz olacaktır.
Bizler, dava kardeşleriniz olarak, İHA'sından SİHA'sına, altyapı ve üst yapı yatırımlarından sağlık ve eğitim hizmetlerine kadar, ülkemize çağ atlatan ve devletimizi bölgesel küresel güç haline getiren gayretlerinize nasıl omuz verdiysek,
"Türkiye Yüzyılı" yolculuğunuzda, verdiğiniz destansı mücadelenizde de yanınızda olmaya devam edeceğiz...
Aziz İstanbullular,
Vakit bu büyük şehir için değişim vaktidir.
Vakit İstanbul için daha büyük başarılar vaktidir...
Vakit, daha dinamik, daha kararlı, daha esaslı bir başlangıç yapma vaktidir.
Vakit, İstanbul'umuz da çok kıymetli kardeşim Abdullah Özdemir başkanımız ile yeniden güçlü bir besmele çekme vaktidir.
Benim, Abdullah kardeşimin başarılı olacağına olan inancım tamdır.
Onu çok iyi tanıyorum...
Onun vizyonunu, heyecanını, teşkilatlarımıza olan muhabbetini, milletimize olan aşkını ve liderimize olan sadakatini çok iyi biliyorum...
Başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum...
Kardeşlerim,
İstanbul'u Abdullah başkanımıza,
Abdullah başkanımızı siz teşkilatlarımıza emanet ediyorum.
Mübarek olsun... En büyük zaferlere vesile olsun...
Abdullah kardeşim hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Sözlerimi 2021 Şubat ayında il başkanı olduğum kongredeki konuşmanın sonu ile tamamlamak istiyorum.
O günkü konuşmamızda "Vira Bismillah" çekmiş, "Haydi Bismillah" demiş göreve başlamıştık.
Şimdi ise bütün kalbim ve benliğimde "Elhamdülillah" diyor sancağı Abdullah kardeşime devrediyorum.
Benden yana hakkım sizlere helal olsun..
Sizler de hakkınızı helal ediniz...
Bu duygu düşüncelerle sizleri saygı sevgi muhabbetle selamlıyorum.
Kongremiz hayırlı ve uğurlu olsun.
Allah'a emanet olunuz."