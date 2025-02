Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini devraldı: El ele yeni zaferlere!

Gece gündüz demeden...

AK Davaya hayat otağı kuran,

fedakarlık timsali çok kıymetli kadın kolları teşkilatımız,

HOŞ GELDİNİZ

…

Davamızın gözbebeği...

Gençlerimiz...

Gençlik kollarımız…

HOŞ GELDİNİZ.



AK Davanın sevdalıları,

Sadakatle koşanlar, karşılıksız sevenler…

Mahalle başkanlarımız, mahalle teşkilatlarımız…

HOŞ GELDİNİZ.



Uzaktan yakından davetimize icabet eden, Siyasi Parti Temsilcilerimiz, STK Temsilcilerimiz, Kıymetli Misafirlerimiz, Basın Mensuplarımız ve bizleri ekranları başında izleyen değerli hemşehrilerimiz,

AK PARTİ İstanbul 8. Olağan kongremize Hoş geldiniz, Safalar getirdiniz...



Sayın Cumhurbaşkanım,

Sözlerimin başında, böylesine ulvi bir göreve,

şahsımızı layık gördüğünüz için

sizlere şükranlarımı arz ediyorum.

Sizlerin takdirleriyle, AK Parti İstanbul İl Başkan adaylığı sürecimiz başladığından bu yana, Sayın Osman Nuri Kabaktepe Başkanımızın öncülüğünde, kardeşlik hukukunun en güzel örneklerini sergilediğimiz, 39 ilçe kongremizi büyük başarı, coşku ve heyecan ile tamamladık.



Gittiğimiz her ilçede, gördüğümüz, birlik ve beraberlik fotoğrafı,

şahit olduğumuz samimiyet, kongre salonlarımızdaki coşku,

yeni ve yeniden görev alan kardeşlerimizin gözlerindeki heyecan, azim ve kararlılık, heyecanımıza heyecan, motivasyonumuza motivasyon kattı...

Allah'a hamd olsun ki; hep birlikte, el ele, gönül gönüle yeni zaferlere doğru çalışmalarımızı başlattık.



Sayın Cumhurbaşkanım,

Biliyoruz ki; sorumluluğumuz, mutluluğumuz kadar büyüktür.

Bu aziz şehrin tarihine, kültürüne, sanatına, sporuna, geleceğine yönelik, siyasi sorumluluğumuzu bugün itibariyle kadirşinas delegelerimizin de oylarıyla, inşaAllah üstlenmiş olacağız….



Sayın Cumhurbaşkanım...

Bu şehrin sokaklarında dolaşan nefesiniz,

gören gözünüz, duyan kulağınız, atan kalbiniz olmak için...

Canla başla çalışacağız....



Sıkıldık demek yok...

Yorulduk demek yok...

Tükendik demek yok...

Vazgeçmek yok...

Hedef var…

Gayret var…

İnşallah, sonunda da Zaferler var...



Sayın Cumhurbaşkanım,



Sizlerin ayak izlerinizin olduğu bu şehirde bize düşen, o izleri takip ederek, bayrağı daha da ilerilere taşımaktır.



İstanbul, yalnızca bir şehir değildir. Her mahallesi bir hikâye anlatır, her semti geçmişle geleceği buluşturan bir zaman tünelidir.

İstanbul, yaşayan bir hafızadır.



Bu kadim şehir tarih boyunca büyük dönüşümlere, ev sahipliği yapmıştır.

Ancak, dönüştüren İstanbul'un da, her zaman dönüşmeye ve gelişmeye ihtiyacı olmuştur.

Hiç şüphesiz ki; İstanbulumuzun gelişim sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşsiz bir emeği ve vizyonu vardır.

Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da yazdığı başarı hikayesi, sadece bu şehrin değil, Türkiye'nin kaderini değiştiren dönüşümün, başlangıcı olmuştur.



Ancak; şunu da unutmamalıyız; İstanbul'un büyüklüğü, sadece tarihine ya da coğrafyasına değil, burada yaşayan insanların, hayatlarına dayanır.

Mahallelerinde kurulan dostlukları, sokaklarında büyüyen çocukların hayallerini her sabah komşusuna selam veren o güzel insanlarımızın, günlük mücadelesini kolaylaştırmak, boynumuzun borcudur.



Aziz Teşkilatımız,

Her koşulda, kardeşlik hukukumuzu koruyacağız,

adaletsizliğe, tembelliğe, vurdum duymazlığa ve ihmalkarlığa asla müsaade etmeyeceğiz.

Telefonlarımız da, kapılarımız da, İstanbullulara, sonuna kadar açık olacak.

Daha çok seveceğiz...

Daha çok Koşacağız…

Hep birlikte, Daha çok Çalışacağız.



Kardeşlerim,

Unutmayınız!

Davamız, her makamın üstündedir,

Davamız, her şahsi ikbal hesabının, ötesindedir.

Dün Alaaddin Büyükkaya, Mehmet Müezzinoğlu, Aziz Babuşcu, Bayram Şenocak ve bu süreçte, çok kıymetli katkı ve desteklerini gördüğüm, selefim Osman Nuri Kabaktepe ağabeylerim ve yönetimleri, nasıl gayret ve sadakat ile çalıştılarsa;

Bugün bizler de, aynı azim, aynı kararlılık, ve aynı sorumlulukla çalışacağız.

Bugün gövdesini, davası için yükün altına koyma sırası bizlere nasip olmuştur.

İlk hedefimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin olarak rekor bir oyla kazanmaktır.



Agah olunuz!

Kişiye gayreti ve çalışması vardır.

Gayret gösterene başarıya giden yol açıktır.

Unutmayınız,

Başarıya ulaşanlar, ancak davasına bağlı ve liderine sadık olanlardır.

…

Sayın Cumhurbaşkanım,

Huzurlarınızda sizlere söz veriyoruz…..



Gençlik kollarımızla, omuz omuza, el ele, gönül gönüle, yoruldukça çalışarak dinlenmeye, söz veriyoruz



Kadın kollarımızla, İstanbul'un, bütün mahalle ve sokaklarını adımlamaya, söz veriyoruz.



Ana kadememizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle ve tüm üyelerimizle yan yana, sırt sırta, güneş doğmadan evlerimizden çıkmaya, güneş batmadan, evlerimize girmemeye, söz veriyoruz.



Daha çok çalışarak, şahsi ikballeri uğruna bu kadim şehrin kaynaklarını heba eden vizyonsuz yönetimden İstanbul'u kurtarmaya söz veriyoruz.



Liderimizin ardında, sıra dağlar gibi durmaya,

yolunu yol bilmeye, davasına omuz vermeye, gayretine gayret katmaya, liderimizin çağlar aşan ve çağlar kuran zihin ufkunda, yola revan olmaya, söz veriyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanım

Bu duygu ve düşüncelerle, zat-ı devletlerinize bir kez daha, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyor, kongremizin, hayırlara vesile olmasını, Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Bugüne değin davamıza emeği geçip ahirete irtihal eden tüm kardeşlerimize, Rabbimden rahmet diliyorum.



Sizlerin liderliğinde her mahallesiyle, her hikayesiyle İstanbul diyerek, ortaya koyduğumuz, kuşatıcı anlayışın teşkilatımıza, heyecan ve hayırlar getireceğine inanıyor,

Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.