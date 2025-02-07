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Bağcılar'da polislere bıçaklı saldırdı! Anbean kamerada

İstanbul Bağcılar'da devriye aracı içerisinde bekleyen iki polis memuruna yoldan geçen bir şüpheli bıçakla saldırdı. Saldırıda biri kadın iki polis memuru yaralandı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 15:27
Bağcılar’da polislere bıçaklı saldırdı! Anbean kamerada

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    Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli meydanda park halinde bulunan polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

    İstanbul Bağcılar'da devriye aracındaki polislere bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. (DHA)İstanbul Bağcılar'da devriye aracındaki polislere bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. (DHA)

    Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Bağcılar'da polise bıçakla saldırı!

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (DHA)İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (DHA)

    Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise kısa sürede yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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