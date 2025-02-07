Bağcılar’da polislere bıçaklı saldırdı! Anbean kamerada

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Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli meydanda park halinde bulunan polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

İstanbul Bağcılar'da devriye aracındaki polislere bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. (DHA) Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bağcılar'da polise bıçakla saldırı!