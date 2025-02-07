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Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul'a hizmet etsene

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'un sorunlarını bir kenara bırakarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşması partisinin içinden ve dışından sert eleştiriler alıyor. CHP'ye yakınlığıyla bilinen hukukçu Ersan Şen, İstanbul’un çözülmeyen sorunlarını hatırlatarak, "Nerede bu metrolar kardeşim? Sen İstanbul’a hizmet etsene" sözleriyle İmamoğlu’nu yerden yere vurdu. CHP içindeki adaylık savaşına dikkat çeken Ersan Şen, Mansur Yavaş'ı da uyardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 09:40 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 09:55
Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları giderek derinleşiyor.

    EKREM-MANSUR KAVGASI KIZIŞIYOR
    Parti içindeki rekabet, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan çekişmeyle öne çıkıyor.

    ''İnsanlar hizmet için oy verdi, hizmet nerede?''

    İmamoğlu, son dönemde İstanbul'daki bazı belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını gerekçe göstererek mağduriyet algısı yaratmaya çalışıyor ve tabanın desteğini arkasına alarak adaylığını güçlendirmek istiyor. Parti üyelerinin belirleyici olacağı bir adaylık sürecine sıcak bakarken, Mansur Yavaş ise anket kozunu kullanarak sürecin erken olduğunu belirtiyor.

    Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarını bir kenara bırakarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşması partisinin içinden ve dışından tepkilere sebep oluyor.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

    ERSAN ŞEN'DEN İMAMOĞLU'NA SERT ÇIKIŞ
    CHP'ye yakınlığıyla bilinen hukukçu Ersan Şen, Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirerek, İstanbul'un hizmet bekleyen sorunlarını gündeme getirdi.

    NEREDE BU METROLAR KARDEŞİM
    Şen, "Nerede bu metrolar kardeşim? Sen İstanbul'a hizmet etsene!" sözleriyle İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kulis yapmayı bırakıp kente odaklanması gerektiğini söyledi.

    Prof. Dr. Mithat Baydur 6 Şubatın yıl dönümünde SÖZCÜ TVde Ekrem İmamoğlunu haşladı: Sen önce depreme karşı İstanbulu koruProf. Dr. Mithat Baydur 6 Şubatın yıl dönümünde SÖZCÜ TVde Ekrem İmamoğlunu haşladı: Sen önce depreme karşı İstanbulu koru
    Prof. Dr. Mithat Baydur 6 Şubat'ın yıl dönümünde SÖZCÜ TV'de Ekrem İmamoğlu'nu haşladı: Sen önce depreme karşı İstanbul'u koru

    Şen şu ifadelerle İmamoğlu'nu eleştirdi:
    "Halk Biz Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtik diyor. İstanbul'a hizmet için seçtik diyor. Kardeşim sen hizmet siyaseti yapsana. Vapurların durumu nasıl? Sen Kabataş-Beşiktaş metrosunu ne yaptın? Ümraniye'den başlayıp Ataşehir-Göztepe'ye getirdiğin metroyu ne yaptın aradaş? Nerede bu metro? Millet bunlardan sonuç bekliyor. Geriye saymak istiyor. Diyeceksinki; 100 gün, 99, 98... İnsanlar heyecanlanmak hizmet görmek istiyor.

    BELEDİYE SEÇİMİ 10 AY ÖNCE YAPILDI SEN DÜKKANI KAPATTIN
    Bugün İstanbul'da 18:50'de Levent'ten karşıya 1 saatten erken geçemedi kardeşim. Ulaşım sorunu var. Sorun bu. Deprem meselesi var, ne yapıyorsun? Bu sadece mazeret üretmekle olmaz. Belediye seçimi yapılmış 10 ay olmuş şak 10 ay sonra bütün işi gücü bırakıyorsun, dükkanı kepengi kapatıyorsun diyorsun ki "müdürler idare et." Ben ne yapacağım... İşte Özgür Özel ayrı br telden çalıyor, orası ayrı bir telden çalıyor. Bütünleşmeyi sağlayamıyorsun. En önemli aktörlerin birisi olan Mansur Yavaş'ı küstürüyorsun. Bununla nereye varacaksın.

    YAVAŞ ADAYIM DERSE NE YAPACAKSIN?
    "Mansur Yavaş "ben adayım" derse ne yapacaksın, ne yapabileceksin? Milliyetçi-muhafazakar kesimden ne oy alacaksın. Sen oy alabileceğini mi zannediyorsun. Mansur Yavaş'ı mağdur edersen..."

    Yavaş'ı da uyaran Şen, "Sakın hata edip öyle ön seçime falan girmesin, sakın." dedi.

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