Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene

Şen şu ifadelerle İmamoğlu'nu eleştirdi:
"Halk Biz Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtik diyor. İstanbul'a hizmet için seçtik diyor. Kardeşim sen hizmet siyaseti yapsana. Vapurların durumu nasıl? Sen Kabataş-Beşiktaş metrosunu ne yaptın? Ümraniye'den başlayıp Ataşehir-Göztepe'ye getirdiğin metroyu ne yaptın aradaş? Nerede bu metro? Millet bunlardan sonuç bekliyor. Geriye saymak istiyor. Diyeceksinki; 100 gün, 99, 98... İnsanlar heyecanlanmak hizmet görmek istiyor.
BELEDİYE SEÇİMİ 10 AY ÖNCE YAPILDI SEN DÜKKANI KAPATTIN
Bugün İstanbul'da 18:50'de Levent'ten karşıya 1 saatten erken geçemedi kardeşim. Ulaşım sorunu var. Sorun bu. Deprem meselesi var, ne yapıyorsun? Bu sadece mazeret üretmekle olmaz. Belediye seçimi yapılmış 10 ay olmuş şak 10 ay sonra bütün işi gücü bırakıyorsun, dükkanı kepengi kapatıyorsun diyorsun ki "müdürler idare et." Ben ne yapacağım... İşte Özgür Özel ayrı br telden çalıyor, orası ayrı bir telden çalıyor. Bütünleşmeyi sağlayamıyorsun. En önemli aktörlerin birisi olan Mansur Yavaş'ı küstürüyorsun. Bununla nereye varacaksın.
YAVAŞ ADAYIM DERSE NE YAPACAKSIN?
"Mansur Yavaş "ben adayım" derse ne yapacaksın, ne yapabileceksin? Milliyetçi-muhafazakar kesimden ne oy alacaksın. Sen oy alabileceğini mi zannediyorsun. Mansur Yavaş'ı mağdur edersen..."
Yavaş'ı da uyaran Şen, "Sakın hata edip öyle ön seçime falan girmesin, sakın." dedi.