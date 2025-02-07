Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene

İmamoğlu, son dönemde İstanbul'daki bazı belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını gerekçe göstererek mağduriyet algısı yaratmaya çalışıyor ve tabanın desteğini arkasına alarak adaylığını güçlendirmek istiyor. Parti üyelerinin belirleyici olacağı bir adaylık sürecine sıcak bakarken, Mansur Yavaş ise anket kozunu kullanarak sürecin erken olduğunu belirtiyor.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarını bir kenara bırakarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşması partisinin içinden ve dışından tepkilere sebep oluyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)