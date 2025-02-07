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Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Gündem Suriye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi. Erdoğan, Gazze'de ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 20:24 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 20:36
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Gündem Suriye

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan Macron ile görüştü!

    İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR

    Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)

    Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa'nın savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)

    SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRIN

    Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)

    GAZZE'DE ATEŞKES

    Başkan Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti.

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