Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Gündem Suriye

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Macron ile görüştü! İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR



Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA) Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa'nın savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.