Başkan Erdoğan Adıyaman’da depremzedelerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinin 2. yıldönümünde Adıyaman'da depremzedelerle kucaklaştı. Devletin verdiği sözleri tuttuğunu anlattı:

Devletimizin ve milletimizin dayanışması ile bölgeyi ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.



Siyasi menfaat devşirmek için "devlet nerede?" diye soranlara devlet işte burada diyerek cevabımızı güçlü biçimde verdik. Devleti evsiz kalan analarımızın babalarımızın elini tutarken gösterdik. sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımız ile kamu görevlilerimiz ile gösterdik. Deprem turistleri çekip gittikten sonra gece gündüz süren ihya çalışmaları ile gösterdik. inşa edilen okul ve hastaneler ile verilen teşviklerle gösterdik. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, çelik irade ile şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün yıkıntılar ile dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın gülüşü ile yeniden çiçekleniyor.

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