Başkan Erdoğan "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı: Devlet işte burada! | Yıl sonuna 453 bin konut | Çiftçilere müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , yıkıma uğrayan illerden Adıyaman 'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı.

Hepimizi derinden sarsan, milletimizin hafızasından silinmeyecek izler bırakan 6 şubat depremlerinin yıl dönümünde siz kardeşlerimiz ile bir aradayız. Yitirdiğimiz 53 bin kardeşimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"Aziz milletim, sevgili Adıyaman lılar, kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çelikhan'dan Besni'ye, Gölbaşı'ndan Kahta'ya Adıyaman'ın tüm ilçelerinde köylerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Bizleri takip eden Hatay, K.Maraş ve Malatya'daki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum.

Başkan Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, ʺBir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programıʺna katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA)

Rabbim deprem şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin. Hatıralarını dualarla yaşatmaya devam edeceğiz. Milletimize bir kez daha sabrı cemil diliyorum. Dün şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e de Allah'tan rahmet diliyorum.

Başkan Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, ʺBir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programıʺna katıldı

Devletimizin ve milletimizin dayanışması ile bölgeyi ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sarsıntılar sadece bu bölgedekileri değil hepimizi derinden etkiledi. 14 milyon vatandaşımız bu depremlerden etkilendi. 2 buçuk milyon vatandaşımız farklı illete göç etti. 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık maliyete yol açtı. Bu tabloya karşı devlet ve millet olarak ümitsizliğe kapılmadık. Gece gündüz demeden yılmadan yorulmadan sabırla azimle çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personeli sahaya gönderdik.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce, Adıyaman'da 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 konut teslim edildi.

Herkes tek yürek tek bilek oldu. Siyasi menfaat devşirmek için devlet nerede diye soranlara devlet işte burada diyerek cevabımızı güçlü biçimde verdik. Devleti evsiz kalan analarımızın babalarımızın elini tutarken gösterdik. Sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımız ile kamu görevlilerimiz ile gösterdik.