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Başkan Erdoğan "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı: Devlet işte burada! | Yıl sonuna 453 bin konut | Çiftçilere müjde |

"Asrın felaketi" olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Adıyaman'da "Bir Oluruz" temalı anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 yılda deprem bölgesinde yapılanları kalem kalem sayarak, "Yıl sonuna kadar 453 bin konut yapacağız" ifadelerini kullandı. İstanbul'dan Ankara'dan ahkam kesen deprem turistlerine tepki gösteren Erdoğan, "Siyasi menfaat devşirmek için devlet nerede diye soranlara devlet işte burada diyerek cevabımızı güçlü biçimde verdik. " ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 15:13 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 17:14
Başkan Erdoğan Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programına katıldı: Devlet işte burada! | Yıl sonuna 453 bin konut | Çiftçilere müjde |

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    Başlıkların Devamı

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Asrın felaketinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliğini hızla sürüyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıkıma uğrayan illerden Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı.

    Adıyaman'dan ʺBir Oluruzʺ temalı anma töreni düzenlendiAdıyaman'dan ʺBir Oluruzʺ temalı anma töreni düzenlendi
    Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulundu.

    Deprem şehitlerimizi rahmetle anıyoruz!

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Aziz milletim, sevgili Adıyamanlılar, kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çelikhan'dan Besni'ye, Gölbaşı'ndan Kahta'ya Adıyaman'ın tüm ilçelerinde köylerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Bizleri takip eden Hatay, K.Maraş ve Malatya'daki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum.

    Başkan Erdoğan Adıyaman'da (Fotoğraf: İHA)Başkan Erdoğan Adıyaman'da (Fotoğraf: İHA)

    Hepimizi derinden sarsan, milletimizin hafızasından silinmeyecek izler bırakan 6 şubat depremlerinin yıl dönümünde siz kardeşlerimiz ile bir aradayız. Yitirdiğimiz 53 bin kardeşimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

    Başkan Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, ʺBir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programıʺna katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, ʺBir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programıʺna katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA)

    Rabbim deprem şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin. Hatıralarını dualarla yaşatmaya devam edeceğiz. Milletimize bir kez daha sabrı cemil diliyorum. Dün şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e de Allah'tan rahmet diliyorum.

    Başkan Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, ʺBir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programıʺna katıldıBaşkan Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, ʺBir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programıʺna katıldı

    Devletimizin ve milletimizin dayanışması ile bölgeyi ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sarsıntılar sadece bu bölgedekileri değil hepimizi derinden etkiledi. 14 milyon vatandaşımız bu depremlerden etkilendi. 2 buçuk milyon vatandaşımız farklı illete göç etti. 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık maliyete yol açtı. Bu tabloya karşı devlet ve millet olarak ümitsizliğe kapılmadık. Gece gündüz demeden yılmadan yorulmadan sabırla azimle çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personeli sahaya gönderdik.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce, Adıyaman'da 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 konut teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce, Adıyaman'da 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 konut teslim edildi.

    Herkes tek yürek tek bilek oldu. Siyasi menfaat devşirmek için devlet nerede diye soranlara devlet işte burada diyerek cevabımızı güçlü biçimde verdik. Devleti evsiz kalan analarımızın babalarımızın elini tutarken gösterdik. Sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımız ile kamu görevlilerimiz ile gösterdik.

    Deprem turistleri çekip gittikten sonra gece gündüz süren ihya çalışmaları ile gösterdik. İnşa edilen okul ve hastaneler ile, verilen teşviklerle gösterdik. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, çelik irade ile şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün yıkıntılar ile dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın gülüşü ile yeniden çiçekleniyor.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce, Adıyaman'da 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 konut teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce, Adıyaman'da 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 konut teslim edildi.

    Sıcak ofislerinden ahkam kesenlere özet mahiyetinde bazı rakamları hatırlatmak istiyorum; Birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. 2025 bütçemizde 584 milyar dolarlık kaynak tahsis ettik. Konutların tamamının yapımına başladık. 252 bin konut ve iş yerini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen iş yerine kavuşmayan kimseyi bırakmayacağız.

    Başkan Erdoğan'ı, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol'un (solda) da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan'ı, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol'un (solda) da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı (Fotoğraf: AA)

    11 bin km'yi aşan iç me suyu ve kanalizasyon hattını yeniliyoruz. Türkiye'nin sınır ve kıyı uzunluğu da 11 bin km'dir. Bugün Türkiye çevresini dolanacak uzunlukta altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Hayatın normale dönmesi için bakanlık ve belediyelerimiz olağanüstü çaba gösterdi. 42.5 milyarlık bedel ile 110 sağlık tesisi tamamlandı. 34 sahra hastanesi 176 acil müdahale ünitesi kurduk. 58 milyar dolarlık tesislerin inşası devam ediyor. 557 acil yardım istasyonu yanı sıra 938 ambulans ile sağlık hizmetimizi sürdürüyoruz.

    Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sağlanması için yargı seferberliği başlattık. Bini hakim savcı olmak üzere 10 bin personel deprem şehirlerimizde görevlendirildi.

    13 adliye 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp inşası da devam ediyor. 11 ilimizde 6 Şubat öncesinde eğitim faaliyetleri 11 bin okuldaki 119 bin 200 derslikte devam etmekte idi. Derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık.

    1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacak, 3 bin 119 dersliği güçlendireceğiz. Derslik kapasitesini 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız

    Ulaşımda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 8 ilde 26 kesimde 336 km'lik uzunlukta bağlantı ve imar yolu ihalesi tamamlandı ve çalışmalara başlandı. 1275 km'lik hattın 1060 km'lik yapım ve onarım çalışmaları bitti. Kalan kısmı da kısa sürede hizmete açılacak. Hatay Havalimanı uçuş pistinin yapım çalışmaları sürüyor. Geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni pisti Hatay'ımıza kazandırıyoruz. 163 noktaya ücretsiz uydu terminali kurduk.

    Yatırımcıların pek çok alanda yanında olduk. 15 organize sanayi bölgesi ve tesisler için 14 milyarlık kaynak sağladık. 34 adet sanayi alanı ilan ettik. Sanayi işletmelerinin hasarı için 2025 yılı için 3 milyar ila ödenek tahsis ettik. Bölgede 204 milyar yatırım büyüklüğüne sahip 50774 kişiye istihdam sağlayacak 1116 yatırım için teşvik düzenledik.

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    Kısa çalışma programında 1 milyar liralık ödeme yapıldı. 18 bin afetzede öğrencimize öğrenim bursu tahsis ettik. 7.090 öğrenciye 10 milyon lira üzerinde eğitim desteği verdik. Kültür Bakanlığı'mız 12 cemevinin bakım onarımını yaptı.

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