Ünlüler vergi radarına takıldı

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gelir beyanlarına yönelik denetimleri artıran, hemen her alandaki sektör ve meslekleri inceleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, sanat dünyasını incelerken çarpıcı sonuçlara ulaştı.



Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) sistemine takılan 150 sanatçının gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk bulundu. Sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Herkes bu sanatçıların kim olduğunu merak ederken; bu ünlüler arasında Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin gibi isimlerin yer aldığı iddia edildi. İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek.



İlk incelemenin ardından sanatçıların 2024 yılına ilişkin verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyanları da analiz edilecek. RADAR sistemi üzerinden yapılan taramalar sonucu beyan edilen gelir ile yapılan harcamalar arasındaki uyumsuzluk da araştırılacak. Bu kapsamda beyan edilen gelir ile harcaması arasında bariz uyumsuzluk tespit edilenler 'riskli' kategoriye alınacak.

İNCELEME NASIL YAPILDI?

Söz konusu kişi ve ajansların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam gelirleri ile diğer kazançları taranıyor. Oyuncu ve ses sanatçılarının ajansları ve sahne aldıkları işletmelerle ilişkileri de tek tek inceleniyor. Yapılan analizler neticesinde ilk olarak yaklaşık 150 sanatçı ve ajansı riskli bulundu. Devletten gizlenen paranın 1.5 milyar lira olduğu sanılıyor.