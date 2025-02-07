04.17’de hayat durdu: Asrın felaketinin 2. Yıldönümünde yine gözyaşları sel olup aktı

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde 11 ilimiz 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. Asrın felaketinde; 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybederken, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. 11 ili vuran ama 81 ili yıkan depremin ikinci yılında birçok ilimizde anma törenleri yapıldı. Önceki gece saat 04.17'yi gösterdiğinde yapılan sessiz yürüyüşlerde gözyaşları sel olup aktı. Felaketin yaşandığı saatte yakınlarının mezarı başında toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dualar ederek sevdiklerini andı. Depremin yıktığı şehirlerde belediye ve sivil toplum kuruluşları da anma programları yaptı. Depremde hayatını kaybedenlerin ruhuna mevlitler okutulurken, insanlara çorba, su dağıtıldı.



KAHRAMAN BULUŞMA

Hatay Antakya'da yaşayan Züleyha Beyaz, depreme kardeşinin evinde yakalandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi görevileri İsmail Mutlu ve Serdar Bayar tarafından 5'inci günde kurtarıldı. Depremde kızı, annesi, kardeşi ve 2 yeğeni yaşamını yitiren Beyaz, depremin 2. yıldönümünde kahramanları evinde ağırladı. Kahvelerini hazırladı. Ve şu duygusal açıklamaya yaptı: Beni hayata bağladılar, haklarını ödeyemem...



KADEM YETİŞTİ

Asrın afetinin yaşandığı bölgede KADEM çatısı altında bulunan Kadın Eğitim Merkezi'nin sunduğu hizmetlerle depremzede kadınlar yeniden hayata devam etme motivasyonu elde etti. Depremzede Şeyma Koç, "Öyle bir felaket yaşadık ki kendi memleketimizin havasını solumaktan, evimizde uyanmaktan mahrum kaldık. KADEM Destek Merkezi'nin kurulduğunu duyunca hemen buraya başvurdum. Burada alanında uzman Psikologlar her türlü desteği sağlıyorlar.

ACIYAMAN'I GÖRDÜM

Yüzyılın felaketinde Kayseri'de öğrenim gören Mardinli Berivan Öztürk, gönüllü olarak bölgeye gitti. K.Maraş'a giremeyince bir ekiple Adıyaman'a geçti. 70 gün depremzedelere yardım etti: Adıyaman, Acıyaman'a dönmüştü. İnsanların çaresizliğini gördüm. O günleri unutamıyorum..