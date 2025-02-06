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İzmir, Muğla, Bodrum, Aydın deprem mi oldu, şiddeti kaç? Az önce deprem nerede oldu?

Ege Denizi'nde meydana gelen son depremler bölgedeki vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarsıntıyı hissedenler depremin merkez üssü, büyüklüğü ve meydana geldiği saat gibi detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İzmir, Muğla, Bodrum, Aydın deprem mi oldu, şiddeti kaç? Az önce deprem nerede oldu? İşte 6 Şubat 2025 Perşembe günü meydana gelen son depremler.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 08:46 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 08:46
İzmir, Muğla, Bodrum, Aydın deprem mi oldu, şiddeti kaç? Az önce deprem nerede oldu?

İÇİNDEKİLER

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    Ege Denizi'nde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarsıntıyı hissedenler depremin merkez üssü, büyüklüğü ve meydana geldiği saat gibi detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İzmir, Muğla, Bodrum, Aydın deprem mi oldu, şiddeti kaç? Az önce deprem nerede oldu? İşte 6 Şubat 2025 Perşembe günü meydana gelen son depremler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

    6 Şubat 2025 Son Depremler Listesi

    📍 Ege Denizi

    07:49:34 – Büyüklük: 3.5 ML – Derinlik: 5.92 km
    07:44:48 – Büyüklük: 4.1 MW – Derinlik: 7.0 km

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    07:26:22 – Büyüklük: 4.2 MW – Derinlik: 7.0 km

    07:13:59 – Büyüklük: 2.9 ML – Derinlik: 7.0 km

    07:08:16 – Büyüklük: 4.3 MW – Derinlik: 7.0 km

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    📍 Sincik (Adıyaman)

    07:11:16 – Büyüklük: 1.5 ML – Derinlik: 7.0 km

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İzmir, Muğla, Bodrum, Aydın deprem mi oldu?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre hissedilen son deprem saat 07.49'da kaydedildi. Merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 5.92 kilometre derinliğinde meydana geldi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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