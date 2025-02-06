Ege Denizi'nde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarsıntıyı hissedenler depremin merkez üssü, büyüklüğü ve meydana geldiği saat gibi detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İzmir, Muğla, Bodrum, Aydın deprem mi oldu, şiddeti kaç? Az önce deprem nerede oldu? İşte 6 Şubat 2025 Perşembe günü meydana gelen son depremler.