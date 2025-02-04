Ege’de yanardağ var mı? Santorini Yanardağı aktif mi?

(Takvim Foto Arşiv) SANTORİNİ YANARDAĞI AKTİF Mİ? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda Santorini ve çevresindeki volkanik alanın aktif olduğunu, bu tür bölgelerdeki hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Yanardağ patlaması nedir?

(Takvim Foto Arşiv) Özellikle bu adaların "suskun" değil, aktif volkanlar olduğuna dikkat çeken Ersoy, aktif depremlerin volkanik patlamaları tetikleyebileceğini ancak bu patlamaların büyüklüğünün büyük olasılıkla 5 civarında kalacağını ifade ediyor. (Takvim Foto Arşiv) Aktif yanardağ deprem habercisi mi? Yanardağlar ve depremler yer kabuğunun dinamik hareketleriyle ilişkilidir ve çoğu zaman birbirlerine yakın yerlerde meydana gelirler. Ancak aktif bir yanardağ her zaman deprem habercisi olmayabilir. Depremler yer kabuğundaki kırılmalar veya levha hareketleri nedeniyle oluşur. Yanardağlar ise magmanın yer yüzeyine çıkmaya çalışırken sıkışıp patlamalar meydana getirir.

(Takvim Foto Arşiv) Yanardağ patlamasından sonra ne olur? Yanardağ patlaması öncesinde o bölgedeki yer kabuğunda gerilmeler ve küçük depremler görülebilir. Bu tür depremler magma hareketliliğinin bir sonucu olabilir. Ancak tüm depremler yanardağ patlamalarına işaret etmez. Depremler daha çok levha tektoniği, fay hatları gibi farklı sebeplerden kaynaklanır.