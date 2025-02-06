6 Şubat depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? 6 Şubat depreminde kaç kişi vefat etti?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Türkiye'yi derinden sarsan bu büyük felaket, milyonlarca insanın hayatını etkiledi. İşte depremin detayları ve bölgedeki son durum.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Türkiye'yi derinden sarsan bu büyük felaket, milyonlarca insanın hayatını etkiledi. İşte depremin detayları ve bölgedeki son durum.
Depremler Hangi Saatte ve Hangi Gün Oldu?
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem meydana geldi. İlk deprem, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 04.17'de Pazarcık merkezli olarak 7.8 büyüklüğünde yaşandı. İkinci büyük deprem ise aynı gün saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
Deprem Kaç Saniye Sürdü?
İlk deprem yaklaşık 65 saniye, ikinci deprem ise 45 saniye boyunca devam etti. Bu süre zarfında yer kabuğundaki büyük hareketlilik, 11 ili etkileyen ağır yıkımlara sebep oldu.
Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?
Resmi verilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. 107 bin 213 kişi yaralanırken, 38 bin 901 bina tamamen yıkıldı. Enkaz altında kalan binlerce kişi, günler süren arama kurtarma çalışmalarıyla çıkartıldı.
Deprem Sonrası Bölgede Neler Yaşandı?
Depremin ardından Türkiye, uluslararası yardımlarla birlikte büyük bir seferberlik başlattı. Bölgede:
11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma ve 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.
645 bin çadır ve 215 bin 224 konteyner kurularak depremzedeler için geçici barınma alanları oluşturuldu.
Depremden etkilenen bölgede altyapı ve yeniden yapılanma çalışmaları hız kazandı.
Depremin Ardından Artçı Sarsıntılar Devam Etti
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede bir yıl içinde toplam 45 bin 756 artçı deprem meydana geldi. Günlük olarak ortalama 40 ila 50 artçı sarsıntı kaydedildi.