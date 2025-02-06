6 Şubat depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? 6 Şubat depreminde kaç kişi vefat etti?

(Takvim Foto Arşiv)

Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?

Resmi verilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. 107 bin 213 kişi yaralanırken, 38 bin 901 bina tamamen yıkıldı. Enkaz altında kalan binlerce kişi, günler süren arama kurtarma çalışmalarıyla çıkartıldı.

Deprem Sonrası Bölgede Neler Yaşandı?

Depremin ardından Türkiye, uluslararası yardımlarla birlikte büyük bir seferberlik başlattı. Bölgede:

11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma ve 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

645 bin çadır ve 215 bin 224 konteyner kurularak depremzedeler için geçici barınma alanları oluşturuldu.

Depremden etkilenen bölgede altyapı ve yeniden yapılanma çalışmaları hız kazandı.