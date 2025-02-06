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Yasadışı bahis operasyonunda yeni perde! Gözaltılar Var

İstanbul’da yasadışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Zanlılar, panel sisteminin bulunduğu ve "finans evi" olarak kullanılan Zeytinburnu’ndaki bir sitede 2 farklı adreste yakalandı.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 10:03 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 10:12
Yasadışı bahis operasyonunda yeni perde! Gözaltılar Var

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    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Zeytinburnu ilçesinde belirlenen bir ikameti takibe aldı.

    FİNANS EVİ OLARAK KULLANILDIĞI BELİRLENDİ
    Söz konusu adreste yasa dışı bahis suçu kapsamında panel sisteminin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanıldığı belirlendi. Tespit edilen eve savcılık talimatıyla 3 Ocak'ta Özel Harekat Timleri'nin de katılımıyla baskın düzenlendi. İkamet ve çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 3 bilgisayar ve 7 cep telefonu ele geçirildi.


    Yürütülen saha çalışmalarında ikamet adresinin bulunduğu aynı site içerisindeki farklı bir blokta da aynı suçun işlendiğini belirleyen siber polisi, adrese yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı bahis suçuna karışmakla suçlanan 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 3 bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

    Aynı site içinde yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldığı ve emniyette ifadelerinin alındığı öğrenildi.

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