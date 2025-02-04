Ege’deki depremler Türkiye’yi de etkiliyor! İzmir, Muğla, Milas, Bodrum, Didim’de yaşayanlara uyarı geldi

🌍 Deprem Fırtınası Devam Ediyor

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bölgede yaşanan bu durumun olağan dışı bir sismik aktivite olduğunu belirtti. "Birbirine yakın büyüklüklerde ve art arda gelen depremler deprem fırtınası olarak adlandırılır. Bu durum bazen haftalarca, hatta aylarca sürebilir." dedi. Akgün, 6 ve üzeri büyüklükteki depremlerin Türkiye kıyılarında da hissedilebileceğini vurguladı.