Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Ege'deki depremler Türkiye’yi de etkiliyor! İzmir, Muğla, Milas, Bodrum, Didim'de yaşayanlara uyarı geldi

Ege'deki depremler Türkiye’yi de etkiliyor! İzmir, Muğla, Milas, Bodrum, Didim'de yaşayanlara uyarı geldi

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik endişe verici boyutlara ulaştı. 28 Ocak'tan bu yana bölgede 400'den fazla deprem meydana gelirken, AFAD'ın son açıklamasına göre en büyük sarsıntı 5.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Santorini Adası ve Anafiye Adası çevresinde yoğunlaşan depremler, Türkiye'nin batı kıyılarında da hissedildi. Uzmanlar, art arda yaşanan depremlerin "deprem fırtınası" olarak adlandırıldığını belirtirken, bölgedeki volkanik risk ve olası tsunami ihtimali de tartışılıyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 17:05 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:08
Ege’deki depremler Türkiye’yi de etkiliyor! İzmir, Muğla, Milas, Bodrum, Didim’de yaşayanlara uyarı geldi

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik endişe verici boyutlara ulaştı. 28 Ocak'tan bu yana bölgede 400'den fazla deprem meydana gelirken, AFAD'ın son açıklamasına göre en büyük sarsıntı 5.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Santorini Adası ve Anafiye Adası çevresinde yoğunlaşan depremler, Türkiye'nin batı kıyılarında da hissedildi.

Ege’deki depremler Türkiye’yi de etkiliyor! İzmir, Muğla, Milas, Bodrum, Didim’de yaşayanlara uyarı geldi

🌍 Deprem Fırtınası Devam Ediyor

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bölgede yaşanan bu durumun olağan dışı bir sismik aktivite olduğunu belirtti. "Birbirine yakın büyüklüklerde ve art arda gelen depremler deprem fırtınası olarak adlandırılır. Bu durum bazen haftalarca, hatta aylarca sürebilir." dedi. Akgün, 6 ve üzeri büyüklükteki depremlerin Türkiye kıyılarında da hissedilebileceğini vurguladı.

Ege’deki depremler Türkiye’yi de etkiliyor! İzmir, Muğla, Milas, Bodrum, Didim’de yaşayanlara uyarı geldi

🌊 Tsunami Riski Var mı?

Depremlerin ardından tsunami ihtimali de gündeme geldi. Prof. Dr. Aykut Akgün, "Tsunami için genellikle 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin olması gerekir. 4.5-5 büyüklüğündeki depremler ise kıyıya ulaşan ancak ciddi hasar yaratmayan dalgalar oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

Ege’deki depremler Türkiye’yi de etkiliyor! İzmir, Muğla, Milas, Bodrum, Didim’de yaşayanlara uyarı geldi

🚨 Yunanistan'da Panik: Tahliyeler Başladı

Santorini Adası'nda artan sismik hareketlilik nedeniyle yerel yönetim olağanüstü önlemler aldı. Adada planlanan tüm etkinlikler iptal edilirken, kreşler ve okullar tatil edildi. Tatilciler ve yerel halk gemilerle adadan tahliye edilmeye başlandı. Deprem anlarında oluşan uğultular ise özellikle çocuklar üzerinde korku yarattı.

Ege’deki depremler Türkiye’yi de etkiliyor! İzmir, Muğla, Milas, Bodrum, Didim’de yaşayanlara uyarı geldi

🗣️BU İLLERDE YAŞAYANLARA KRİTİK UYARILAR

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Ege kıyılarında yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olması önemli. Bu tür sismik hareketlilik, büyük depremleri tetikleyebilir." şeklinde uyardı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise bölgede son iki günde 250'den fazla deprem meydana geldiğini ve bu durumun 2011-2012 yıllarında yaşanan deprem fırtınalarına benzediğini belirtti.