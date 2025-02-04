Ege'deki depremler Türkiye’yi de etkiliyor! İzmir, Muğla, Milas, Bodrum, Didim'de yaşayanlara uyarı geldi
Ege Denizi'nde sismik hareketlilik endişe verici boyutlara ulaştı. 28 Ocak'tan bu yana bölgede 400'den fazla deprem meydana gelirken, AFAD'ın son açıklamasına göre en büyük sarsıntı 5.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Santorini Adası ve Anafiye Adası çevresinde yoğunlaşan depremler, Türkiye'nin batı kıyılarında da hissedildi. Uzmanlar, art arda yaşanan depremlerin "deprem fırtınası" olarak adlandırıldığını belirtirken, bölgedeki volkanik risk ve olası tsunami ihtimali de tartışılıyor.
Giriş Tarihi: 04.02.2025 17:05 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:08