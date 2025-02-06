CANLI | Asrın felaketinin 2. yıl dönümü! Takvim.com.tr Hatay’dan aktarıyor! Kaç konut teslim edildi?

Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere 6 Şubat tarihinde meydana gelen, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden iki yıl geçti. Felaketin yarattığı büyük acının ikinci yılında Takvim.com.tr'den Fatma Gül, sahadan son gelişmeleri aktarıyor.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, depremin 2. yıldönümünde Takvim.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.
Herkes burada dostunu, arkadaşını kaybetti. Kolay değil o günleri tekrar yaşamak diyen Öntürk, o günden bugüne yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi:
Cumhurbaşkanımızın öngörüsü, dik duruşu ve talimatları ile yapılıyor. Bakanlarımızın buradan bir an olsun ayrılmıyor. Bizler de yöreden valilerimizle birlikte ahenk içinde çalışıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız.
Deprem döneminde yapılan bilgi kirliliğine de dikkat çeken Öntürk, CHP lideri Özgür Özel’in ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eleştirilerine de yanıt verdi:
Ekrem Bey, Hatay’a geldiğinde benim sabah bir kongrem vardı. Akşam ise Hatayspor’un kritik bir maçı vardı ona gitmişti. Ben şehrimi terk etmedim. İşimin başındaydım. Yapılan hizmetler kolay değil. Özgür Bey’in iktidar sözünü tutmadı lafı tamamen yalan. Şu an hükümetimizin yaptığı işler dünyanın hiçbir ülkesinin yapabileceği işler değil. Hatay’da 153 bin hak sahibi var. Biz 160 bini geçkin ihale yaptık. 45 bin 340 konutu teslim ettik. Atatürk Caddesi’ndeki konutlar da yakında teslim edilecek. Bu sadece konut teslimi ile bitmiyor. Burası tarihi bir alan. Tüm 15 ilçenin altyapısı ihale edildi. Mezarlıklardan tutun asfaltına kadar eşit bir hizmet sunuyoruz. Özgür Bey kendi belediye başkanlarına bunu sorabilir. Bu sözler tamamen siyaset yapmak amacıyla söylenmiş. Burada bu acıyı yaşayacak insanların siyaseti düşünecek bir vakti yok. Halkımız endişe etmesin verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Hatay’ı merak eden varsa Özgür Bey dahil gelsinler misafirimiz olsunlar. Ne yapıldığını ben bizzat anlatayım ancak buradaki vatandaşların moralini, motivasyonunu bozmasınlar.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin 2.yıldönümünde Takvim.com.tr’den Fatma Gül’e özel açıklamalarda bulundu.
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı dileyerek konuşmalarına başlayan Masatlı, şunları söyledi:
Depremin ilk gününden bugüne çok şey yapıldı. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bölgemizde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu başlatıldı. Bakanlarımız, kamu kurum kuruluşlarımız ve yardımseverlerimizin destekleriyle buranın eski günlerine dönmesi için ciddi çalışmalar başladı. Şu ana kadar 46 bin 140 hak sahibi vatandaşımıza konutlarını teslim etti. Şu an itibariyle devam eden 110 binden fazla bağımsız bölümün inşaatı var. Toplam planlanan 190 binleri buldu. Onun dışında 9 tane hastaneyi hizmete aldık. 129 okulu hizmete aldık. 116’sının inşaatı devam ediyor. Ticaretin normalleşmesi ile ilgili organize sanayi bölgeleri, KOSGEB’in yardımları, oluşturduğumuz prefabrik çarşılar diğer yandan devletimizin mücbir sebepten dolayı uygulamaları var. Yalnızca maddi tarafla değil psikolojik tarafla da uğraşıyoruz. Kadın kooperatifleri, engellilerle ilgili çalışmalar var. Şehrimizde bütün kesimlere hitap eden genel bütüncül bir çalışma yürüyor.
Depremin ilk saatlerinde şehrin enkaz yığını ile kaplı olduğunu söyleyen Masatlı, “Bugünümüz dünden daha iyi. Yarınımız çok daha iyi olacak. Ben buradan sayın cumhurbaşkanımıza, destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.
Tüm vatandaşların başının sağ olsun diyerek konuşmasına başlayan Yayman, “Turkuvaz Medya bizim her zaman sesimiz oldu. Bugün tarifsiz acılar içindeyiz, depremin 2. yıl dönümü. Yine benzer bir hava vardı. Çok büyük acılar yaşadık. 25 bin vefat eden insanımız var. İnşallah yaraları beraber saracağız. Cumhurbaşkanımızın varlığı bizim için büyük bir güç. İnşallah gerekli dersleri çıkaracağız bu depremden” dedi.
Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atıldı. Merkez Defne ilçesinde de belediye ekiplerince Uğur Mumcu Bulvarı'nda "Unutmadık" yazılı platform kuruldu. Burada toplanan kalabalık, kayıplarını andı.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği anmada, vatandaşlar dilek fenerleri uçurdu.
Yunus Emre Parkı'nda toplananlar da saat 04.17'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar daha sonra Asi Nehri'ne karanfil, defne dalları ve reyhan attı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin ikinci yılında Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.