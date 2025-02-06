CANLI | Asrın felaketinin 2. yıl dönümü! Takvim.com.tr Hatay’dan aktarıyor! Kaç konut teslim edildi?

"HALKIMIZ ENDİŞE ETMESİN"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, depremin 2. yıldönümünde Takvim.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Herkes burada dostunu, arkadaşını kaybetti. Kolay değil o günleri tekrar yaşamak diyen Öntürk, o günden bugüne yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi:

Cumhurbaşkanımızın öngörüsü, dik duruşu ve talimatları ile yapılıyor. Bakanlarımızın buradan bir an olsun ayrılmıyor. Bizler de yöreden valilerimizle birlikte ahenk içinde çalışıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız.

Deprem döneminde yapılan bilgi kirliliğine de dikkat çeken Öntürk, CHP lideri Özgür Özel’in ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eleştirilerine de yanıt verdi:

Ekrem Bey, Hatay’a geldiğinde benim sabah bir kongrem vardı. Akşam ise Hatayspor’un kritik bir maçı vardı ona gitmişti. Ben şehrimi terk etmedim. İşimin başındaydım. Yapılan hizmetler kolay değil. Özgür Bey’in iktidar sözünü tutmadı lafı tamamen yalan. Şu an hükümetimizin yaptığı işler dünyanın hiçbir ülkesinin yapabileceği işler değil. Hatay’da 153 bin hak sahibi var. Biz 160 bini geçkin ihale yaptık. 45 bin 340 konutu teslim ettik. Atatürk Caddesi’ndeki konutlar da yakında teslim edilecek. Bu sadece konut teslimi ile bitmiyor. Burası tarihi bir alan. Tüm 15 ilçenin altyapısı ihale edildi. Mezarlıklardan tutun asfaltına kadar eşit bir hizmet sunuyoruz. Özgür Bey kendi belediye başkanlarına bunu sorabilir. Bu sözler tamamen siyaset yapmak amacıyla söylenmiş. Burada bu acıyı yaşayacak insanların siyaseti düşünecek bir vakti yok. Halkımız endişe etmesin verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Hatay’ı merak eden varsa Özgür Bey dahil gelsinler misafirimiz olsunlar. Ne yapıldığını ben bizzat anlatayım ancak buradaki vatandaşların moralini, motivasyonunu bozmasınlar.