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Rekabet Kurulu'ndan Sahibinden'e soruşturma! Veri ihlali ve reklam harcamaları...

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı. Özellikle, platformun kurumsal ve bireysel üyelerden topladığı verileri kendi hizmetlerinde kullanması ve Otobid hizmeti için yapılan yoğun reklam harcamaları mercek altına alındı...

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 11:34 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 11:48
Rekabet Kurulu’ndan Sahibinden’e soruşturma! Veri ihlali ve reklam harcamaları...

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    Sarı site olarak bilinen Sahibinden hakkında soruşturma başlatıldı.

    Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

    Sahibinden.com'a soruşturma açıldıSahibinden.com'a soruşturma açıldı

    PAZAR HAKİMİYETİNİ KÖTÜYE Mİ KULLANDI?
    Kurul, Sahibinden'in çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında hâkim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığını inceleyecek. Özellikle, platformun kurumsal ve bireysel üyelerden topladığı verileri kendi hizmetlerinde kullanması ve Otobid hizmeti için yapılan yoğun reklam harcamaları mercek altına alındı.

    GEÇİÇİ TEDBİR KARARI
    Kurul, soruşturma sürecinde rekabetin korunması amacıyla geçici tedbir uygulanmasına da karar verdi. Bu kapsamda, Sahibinden'in Otobid hizmetine ilişkin tanıtımlarının ilan verme sürecini engelleyecek şekilde tasarlanmaması, bireysel kullanıcıların yönlendirilmesinin önlenmesi ve elde edilen kullanıcı verilerinin ikinci el araç alım-satım pazarında kullanılmasının durdurulması için gerekli tedbirlerin alınması şart koşuldu.

    Sahibinden.com'a soruşturma açıldıSahibinden.com'a soruşturma açıldı

    Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla bahse konu teşebbüs hakkında aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır.

    Soruşturma konusunu Sahibinden'in "kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti" ve "bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti" pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımı ve Otobid hizmetine ilişkin olarak gerçekleştirilen yoğun reklam harcamaları ile hâkim durumuna olanak sağlayan parametrelerden aldığı güç vasıtasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediği oluşturmaktadır.

    Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 16.01.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden hakkında soruşturma açılmasına 25-02/47-M sayı ile karar vermiştir.

    Önaraştırma sürecine Sahibinden'in veri birleştirme politikaları incelendiğinde, Sahibinden'in kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti kapsamında elde ettiği kullanıcı verilerini sunmuş olduğu diğer hizmetler ile birleştirme davranışının, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi kapsamında rekabetin ihlal edildiğini gösteren ciddi bulgu niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.

    Söz konusu değerlendirmeye istinaden Kurulun 16.01.2025 tarihli toplantısında, telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi amacıyla nihai karar verilinceye kadar 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca;

    Sahibinden'in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması,

    İlan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi,

    Kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması

    yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir."

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