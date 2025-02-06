Deprem gerçeği: Türkiye ve çevresi 2 yılda 107 bin kez sallandı

"6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana gelmiştir.

AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmesi yapılan bu depremlerin 73 bin 402'si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olup bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 734 deprem meydana gelmiştir"