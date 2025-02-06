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Deprem gerçeği: Türkiye ve çevresi 2 yılda 107 bin kez sallandı

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçerken Ege'de yaşanan sallantılar deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. AFAD, 6 Şubat 2023'ten bu yana Türkiye ve çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiğini duyurdu. Bunların 73 bin 402'si Kahramanmaraş depremlerinin artçı sarsıntıları olup, 734'ü 4'ün üzerinde büyüklüğe sahip...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 11:18 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 11:24
Deprem gerçeği: Türkiye ve çevresi 2 yılda 107 bin kez sallandı

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    "Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçti.

    50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu büyük felaketin yıl dönümünde, Ege'de yaşanan son sallantılar Türkiye'nin her an deprem riski taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

    Hatay'da vatandaşlar depremde kaybettikleri yakınlarının kabrini ziyaret etti (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Hatay'da vatandaşlar depremde kaybettikleri yakınlarının kabrini ziyaret etti (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    2 YILDA 107 BİNDEN FAZLA DEPREM
    AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiğini duyurdu.

    AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihten bugüne kadar meydana gelen deprem verilerine paylaştı.

    AFAD: Türkiye ve yakın çevresinde 2 yılda 107 bin deprem meydana geldiAFAD: Türkiye ve yakın çevresinde 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana gelmiştir.

    AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmesi yapılan bu depremlerin 73 bin 402'si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olup bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 734 deprem meydana gelmiştir"

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