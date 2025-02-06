Deprem gerçeği: Türkiye ve çevresi 2 yılda 107 bin kez sallandı

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçti.
50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu büyük felaketin yıl dönümünde, Ege'de yaşanan son sallantılar Türkiye'nin her an deprem riski taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Hatay'da vatandaşlar depremde kaybettikleri yakınlarının kabrini ziyaret etti (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
2 YILDA 107 BİNDEN FAZLA DEPREM
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihten bugüne kadar meydana gelen deprem verilerine paylaştı.
AFAD: Türkiye ve yakın çevresinde 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: