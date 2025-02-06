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Hakikatı Hataylı depremzede Merve'den dinleyelim: 6 Şubat'ta biz can derdindeyken CHP mal derdindeydi

Hataylılar 6 Şubat'taki CHP gerçeğini Takvim.com.tr mikrofonuna anlattı. Depremzede Merve, "O anki belediyenin düşündüğü tek şey kendi malı mülküydü. Kendi gözümle de gördüm. Biz canımızla cebelleşirken CHP'li Lütfü Savaş'ın tek düşüncesi kardeşinin valizlerini alıp binadan çıkarmak oldu" dedi. Deprem zamanı 3. katta mahsur kalan yaşlı bir teyze için merdiven istediklerini ancak herhangi bir dönüş alamadıklarını söyleyen talihsiz kadın, "Biz merdiven ararken kendisi belediyenin merdivenini almış, eşyaları indiriyor" diyerek tepki gösterdi.

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 12:57 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 13:30
Hakikatı Hataylı depremzede Merve’den dinleyelim: 6 Şubat’ta biz can derdindeyken CHP mal derdindeydi

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    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıllık bir zaman dilimi geçti.

    Takvim.com.tr'den Fatma Gül ve Mehmet Özkan asrın felaketinde en ağır hasarı gören bölgelerden biri olan Hatay'daki anma programını yerinden takip etti. Narlıca Deprem Şehitliği'nde hüzün dolu anlara tanıklık etti.

    Biz can derdindeyken CHP mal derdindeydi!"



    "ÇOK AĞIR ŞEYLER YAŞADIK, O ZAMAN Kİ CHP'Lİ BELEDİYE ÇOK KÖTÜYDÜ"

    Depremzede Merve, 6 Şubat ve sonrasında neler yaşadığını Sunucu Editörümüz Fatma Gül'e anlattı.

    Hataylılar 6 Şubat'taki CHP gerçeğini Takvim.com.tr mikrofonuna anlattı.Hataylılar 6 Şubat'taki CHP gerçeğini Takvim.com.tr mikrofonuna anlattı.


    "Çok ağır şeyler yaşadık, kayıplarımız çok oldu. Kötü durumdaydık" diyen Merve, CHP'li Lütfü Savaş'ı kastederek "Zaten o zaman ki belediye çok kötüydü. Şu anki belediyeden çok memnunuz. Her şekilde yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı.

    "BİZ CANIMIZLA CEBELLEŞİRKEN LÜTFÜ SAVAŞ'IN TEK DERDİ KARDEŞİNİN VALİZİYDİ"

    Savaş'ın tek düşündüğü şeyin kendi malı mülkü olduğun ifade eden acılı depremzede, "O anki belediyenin düşündüğü tek şey kendi malı mülküydü. Kendi gözümle de gördüm. Biz canımızla cebellişirken Lütfü Savaş'ın tek düşüncesi kardeşinin valizlerini alıp binadan çıkarmak oldu" dedi.

    Hataylılar 6 Şubat'taki CHP gerçeğini Takvim.com.tr mikrofonuna anlattı.Hataylılar 6 Şubat'taki CHP gerçeğini Takvim.com.tr mikrofonuna anlattı.



    "MAHSUR KALAN TEYZE İÇİN MERDİVEN İSTEDİK GÖNDERMEDİLER"

    Deprem zamanı 3. katta mahsur kalan yaşlı bir kadın için CHP'li yönetimden merdiven istediklerini ancak herhangi bir dönüş alamadıklarını dile getiren Merve, "Bizim 3. katta tanıdığımız bir yaşlı teyze mahsur kalmıştı, onun için biz merdiven istiyorduk. Biz merdiven ararken kendisi belediyenin merdivenini almış, eşyaları indiriyor" diye konuştu.

    Hataylı can derdine düşerken CHP'li Lütfü Savaş mal derdine düşmüştü (Takvim.com.tr)Hataylı can derdine düşerken CHP'li Lütfü Savaş mal derdine düşmüştü (Takvim.com.tr)



    Peki, o dönem ne yaşandı? Hafızaları tazelemekte fayda var.

    HATAYLI CAN DERDİNDE LÜTFÜ SAVAŞ MAL DERDİNDE

    Asrın felaketi sonrası Hataylı can derdine düşerken CHP'li Lütfü Savaş mal derdine düşmüştü.

    O dönem Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan Levent Apartmanı'na CHP yönetiminin talimatıyla gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Lütfü Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'inci kattaki eve girip çanta almıştı.

    Bahse konu çanta, sokakta bekleyen birine teslim edilmişti.

    Hataylı can derdinde Lütfü Savaş mal peşinde: Kardeşinin çantası için itfaiyeye seferberlik emriHataylı can derdinde Lütfü Savaş mal peşinde: Kardeşinin çantası için itfaiyeye seferberlik emri
    Hataylı can derdinde Lütfü Savaş mal peşinde: Kardeşinin çantası için itfaiyeye seferberlik emri






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