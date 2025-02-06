Hakikatı Hataylı depremzede Merve’den dinleyelim: 6 Şubat’ta biz can derdindeyken CHP mal derdindeydi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıllık bir zaman dilimi geçti.
Takvim.com.tr'den Fatma Gül ve Mehmet Özkan asrın felaketinde en ağır hasarı gören bölgelerden biri olan Hatay'daki anma programını yerinden takip etti. Narlıca Deprem Şehitliği'nde hüzün dolu anlara tanıklık etti.
"ÇOK AĞIR ŞEYLER YAŞADIK, O ZAMAN Kİ CHP'Lİ BELEDİYE ÇOK KÖTÜYDÜ"
Depremzede Merve, 6 Şubat ve sonrasında neler yaşadığını Sunucu Editörümüz Fatma Gül'e anlattı.
Hataylılar 6 Şubat'taki CHP gerçeğini Takvim.com.tr mikrofonuna anlattı.
"Çok ağır şeyler yaşadık, kayıplarımız çok oldu. Kötü durumdaydık" diyen Merve, CHP'li Lütfü Savaş'ı kastederek "Zaten o zaman ki belediye çok kötüydü. Şu anki belediyeden çok memnunuz. Her şekilde yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı.
"BİZ CANIMIZLA CEBELLEŞİRKEN LÜTFÜ SAVAŞ'IN TEK DERDİ KARDEŞİNİN VALİZİYDİ"
Savaş'ın tek düşündüğü şeyin kendi malı mülkü olduğun ifade eden acılı depremzede, "O anki belediyenin düşündüğü tek şey kendi malı mülküydü. Kendi gözümle de gördüm. Biz canımızla cebellişirken Lütfü Savaş'ın tek düşüncesi kardeşinin valizlerini alıp binadan çıkarmak oldu" dedi.
Hataylılar 6 Şubat'taki CHP gerçeğini Takvim.com.tr mikrofonuna anlattı.
"MAHSUR KALAN TEYZE İÇİN MERDİVEN İSTEDİK GÖNDERMEDİLER"
Deprem zamanı 3. katta mahsur kalan yaşlı bir kadın için CHP'li yönetimden merdiven istediklerini ancak herhangi bir dönüş alamadıklarını dile getiren Merve, "Bizim 3. katta tanıdığımız bir yaşlı teyze mahsur kalmıştı, onun için biz merdiven istiyorduk. Biz merdiven ararken kendisi belediyenin merdivenini almış, eşyaları indiriyor" diye konuştu.