Hakikatı Hataylı depremzede Merve’den dinleyelim: 6 Şubat’ta biz can derdindeyken CHP mal derdindeydi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıllık bir zaman dilimi geçti.



Takvim.com.tr'den Fatma Gül ve Mehmet Özkan asrın felaketinde en ağır hasarı gören bölgelerden biri olan Hatay'daki anma programını yerinden takip etti. Narlıca Deprem Şehitliği'nde hüzün dolu anlara tanıklık etti.





"ÇOK AĞIR ŞEYLER YAŞADIK, O ZAMAN Kİ CHP'Lİ BELEDİYE ÇOK KÖTÜYDÜ"



Depremzede Merve, 6 Şubat ve sonrasında neler yaşadığını Sunucu Editörümüz Fatma Gül'e anlattı.