"Küçük ülke" büyük tornistan! Pentagon asker çekeceğini duyurunca YPG'yi Fransa da sattı: Macron'dan Şara'ya Paris daveti

Fransa YPG'ye İHA verdi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)





KÜÇÜK ÜLKE BÜYÜK TORNİSTAN



Pentagon'un asker çekme takvimini ilan etmesi sonrası Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tebrik etmesi "Küçük ülke büyük tornistan!" yorumlarına yol açtı.



Aynı Macron geride bıraktığımız günlerde DEAŞ'ı bahane ederek PKK/YPG'ye "Sizi yalnız bırakmayacağız" sözü vermişti.



Fransa'nın PKK/YPG'ye İHA desteği sağladığı da biliniyor.