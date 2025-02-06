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"Küçük ülke" büyük tornistan! Pentagon asker çekeceğini duyurunca YPG'yi Fransa da sattı: Macron'dan Şara'ya Paris daveti

Pentagon'un asker çekme kararı sonrası YPG'yi Fransa da sattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tebrik edip Paris'e davet etti. Bu durum Fransa'nın ABD desteği olmadan bölgede varlık sürdüremeyeceğini gözler önüne serdi. Akıllara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Amerika'nın şemsiyesi altındaki küçük ülke Fransa. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim" sözleri geldi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 10:36
Küçük ülke büyük tornistan! Pentagon asker çekeceğini duyurunca YPG’yi Fransa da sattı: Macron’dan Şara’ya Paris daveti

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    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye'den çekileceklerini duyurup takvim açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlayan sürecin 30, 60 ve 90 günlük zaman dilimi içerisinde tamamlanması öngörülüyor.
    Macron, Ahmed Şara'yı tebrik edip Fransa'ya davet etti (Takvim.com.tr)Macron, Ahmed Şara'yı tebrik edip Fransa'ya davet etti (Takvim.com.tr)

    ABD ASKER ÇEKİNCE FRANSA GERİ ADIM ATTI

    Pentagon'ın "asker çekme" kararı sonrası Fransa'da da dikkat çeken bir adım geldi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tebrik edip Fransa'ya davet etti.
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Türkiye'de yerleşik yerli ve yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Türkiye'de yerleşik yerli ve yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. (AA)

    AMERİKA'NIN ŞEMSİYESİ ALTINDAKİ KÜÇÜK ÜLKE: FRANSA

    Bu durum Fransa'nın ABD desteği olmadan bölgede varlık sürdüremeyeceğini gözler önüne sererken Türkiye'nin tezlerini de haklı çıkardı.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'ye arka çıkan Fransa'yı "Amerika'nın şemsiyesi altındaki küçük ülke" olarak tanımlamıştı.
    "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor"



    Amerika'nın olmadığı yerde Fransa'nın hareket edemeyeceğini belirten Fidan, "Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz" demişti.

    Fransa YPG'ye İHA verdi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Fransa YPG'ye İHA verdi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)


    KÜÇÜK ÜLKE BÜYÜK TORNİSTAN

    Pentagon'un asker çekme takvimini ilan etmesi sonrası Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tebrik etmesi "Küçük ülke büyük tornistan!" yorumlarına yol açtı.

    Aynı Macron geride bıraktığımız günlerde DEAŞ'ı bahane ederek PKK/YPG'ye "Sizi yalnız bırakmayacağız" sözü vermişti.

    Fransa'nın PKK/YPG'ye İHA desteği sağladığı da biliniyor.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Takvim.com.tr Arşiv)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Takvim.com.tr Arşiv)


    JAKOBENLERİN "TERÖRİSTAN" HAYALİ

    Takvim.com.tr Fransa'nın Suriye'de PKK/YPG'ye alan açan tutumunu "Özgür Suriye'deki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin "teröristan" hayali" başlıklı haberiyle okurlarına aktardı.

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