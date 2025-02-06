"Küçük ülke" büyük tornistan! Pentagon asker çekeceğini duyurunca YPG'yi Fransa da sattı: Macron'dan Şara'ya Paris daveti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye'den çekileceklerini duyurup takvim açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlayan sürecin 30, 60 ve 90 günlük zaman dilimi içerisinde tamamlanması öngörülüyor.
KÜÇÜK ÜLKE BÜYÜK TORNİSTAN
Pentagon'un asker çekme takvimini ilan etmesi sonrası Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tebrik etmesi "Küçük ülke büyük tornistan!" yorumlarına yol açtı.
Aynı Macron geride bıraktığımız günlerde DEAŞ'ı bahane ederek PKK/YPG'ye "Sizi yalnız bırakmayacağız" sözü vermişti.
Fransa'nın PKK/YPG'ye İHA desteği sağladığı da biliniyor.
JAKOBENLERİN "TERÖRİSTAN" HAYALİ
Takvim.com.tr Fransa'nın Suriye'de PKK/YPG'ye alan açan tutumunu "Özgür Suriye'deki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin "teröristan" hayali" başlıklı haberiyle okurlarına aktardı.