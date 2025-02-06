Bir süredir yoğun bakımda yatmakta olan Nadir'in vefatını Kıbrıs Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay duyurdu. Tolgay paylaşımında, "Bir Kıbrıs Türk efsanesini, Asil Nadir'i yitirdik. Şu anda sözün bittiği yerdeyim. Toparlanma çabasındayım!..." ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir. (Takvim.com.tr)

ASİL NADİR NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Nadir'in solunum yollarında yaşadığı sorunlar nedeniyle sık sık hataneye gittiği bilinmekteydi.

ASİL NADİR KİMDİR?

1 Mayıs 1941'de KKTC'nin Lefkoşa şehrinde doğan Asil Nadir, iş dünyasında önemli bir figür olarak tanınıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim aldıktan sonra Londra'ya taşınan Nadir, burada Wear Well adlı konfeksiyon şirketini satın alarak iş hayatına atıldı.

1980'lerde Polly Peck International adlı şirketi satın alarak büyük bir başarı elde eden Nadir, bu şirketi İngiltere'nin en büyük gruplarından biri haline getirdi.