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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 6 Şubat paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümüyle ilgili bir mesaj yayımladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 04:23 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 04:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 6 Şubat paylaşımı!

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

    Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum.

    İlk günden beri devlet ve millet olarak "bir oluruz" dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz.

    Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz.

    Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını âminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz.

    Rabb'im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

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