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"Wine Me Dine Me" diyen Turabi'ye "müstehcenlik" soruşturması! Yakalama kararı çıkarıldı

Turabi Çamkıran'ın bel altı ifadeler içeren, genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı nitelikteki şarkısı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Turabi hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı, yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine bahse konu şarkıya erişim engeli!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 17:08 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 17:27
Wine Me Dine Me diyen Turabi’ye müstehcenlik soruşturması! Yakalama kararı çıkarıldı

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye'nin bir yarışma programı ile tanıdığı Turabi Çamkıran, şu sıralar çıkardığı 'Wine Me Dine Me' isimli İngilizce şarkı ile gündemde.

    Bel altı ifadelerin yer aldığı bahse konu şarkı büyük tepki çekti.

    Turabi'nin klibinden bir kesit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Turabi'nin klibinden bir kesit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



    ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.

    Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi.

    Turabi'nin klibinden bir kesit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Turabi'nin klibinden bir kesit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


    BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ! "MÜSTEHCENLİK" SORUŞTURMASI

    Bakanlığın bu hamlesinden sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

    Alınan bilgiye göre, başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

    Turabi'nin klibinden bir kesit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Turabi'nin klibinden bir kesit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



    YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

    Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi! Turabinin cinsel içerikli şarkısına erişim engeli getirildiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi! Turabinin cinsel içerikli şarkısına erişim engeli getirildi
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi! Turabi'nin cinsel içerikli şarkısına erişim engeli getirildi

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