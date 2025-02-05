"Wine Me Dine Me" diyen Turabi'ye "müstehcenlik" soruşturması! Yakalama kararı çıkarıldı

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Türkiye'nin bir yarışma programı ile tanıdığı Turabi Çamkıran, şu sıralar çıkardığı 'Wine Me Dine Me' isimli İngilizce şarkı ile gündemde.



Bel altı ifadelerin yer aldığı bahse konu şarkı büyük tepki çekti.

Turabi'nin klibinden bir kesit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)







ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.



Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi.