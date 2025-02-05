"Wine Me Dine Me" diyen Turabi'ye "müstehcenlik" soruşturması! Yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'nin bir yarışma programı ile tanıdığı Turabi Çamkıran, şu sıralar çıkardığı 'Wine Me Dine Me' isimli İngilizce şarkı ile gündemde.
Bel altı ifadelerin yer aldığı bahse konu şarkı büyük tepki çekti.
Türkiye'nin bir yarışma programı ile tanıdığı Turabi Çamkıran, şu sıralar çıkardığı 'Wine Me Dine Me' isimli İngilizce şarkı ile gündemde.
Bel altı ifadelerin yer aldığı bahse konu şarkı büyük tepki çekti.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ! "MÜSTEHCENLİK" SORUŞTURMASI
Bakanlığın bu hamlesinden sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.