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Suriye ile Türkiye arasında yeni dönem! Ahmet Şara'dan kan kardeşiyiz mesajı: "Asla unutmayacağız"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Şara, Suriye halkının, Türk devleti ve halkının tarihi duruşunu asla unutmayacağını belirterek, "Bu dayanışma, son yıllarda kurtuluş mücadelelerinde Suriyeli ve Türk kanının birbirine karışmasıyla zirveye ulaştı." ifadelerini kullandı. Şara konuşmasının sonunda Başkan Erdoğan'ı Suriye'ye davet etti.

AA AA
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 22:55 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 23:23
Suriye ile Türkiye arasında yeni dönem! Ahmet Şara’dan kan kardeşiyiz mesajı: Asla unutmayacağız

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    Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye halkının, Türk devleti ve halkının tarihi duruşunu asla unutmayacağını belirterek, "(Türkiye-Suriye) Bu ilişkileri her alanda derin stratejik ortaklığa dönüştürme kararlılığımızı yineliyoruz. Bu doğrultuda, insani, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki ortak işbirliğimizi başlatmış bulunmaktayız." dedi.

    Şara'dan Başkan Erdoğan'la ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

    Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Şara, ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Şara, ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

    SURİYELİ VE TÜRK KANI BİRBİRİNE KARIŞTI

    Başkan Erdoğan'a davetinden ve Türk halkına gösterdiği sıcak misafirperverlikten dolayı çok teşekkür eden Şara, "Suriye halkı, Türk devleti ve halkının milyonlarca mülteciye kapılarını açarak gösterdiği tarihi duruşu asla unutmayacak. Bu dayanışma, son yıllarda kurtuluş mücadelelerinde Suriyeli ve Türk kanının birbirine karışmasıyla zirveye ulaştı." ifadelerini kullandı.

    Şara, bugün de Türkiye'nin, Suriye'nin mevcut yönetiminin siyasi ve ekonomik başarısını sağlama konusundaki çabalarının, ülkelerinin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. (AA)

    Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarih boyunca süregelen güçlü bağlara sahip olduğuna dikkati çeken Şara, Türk yönetimi ve halkının karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini belirtti.

    "TÜRKİYE İLE HER ALANDA DERİN STRATEJİK ORTAKLIK"

    Şara, bugün, iki halk arasında köklü ve güçlü ilişkiler bulunduğunu ve bu bağların nesiller boyu süreceğine inandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Ayrıca, bu ilişkileri her alanda derin stratejik ortaklığa dönüştürme kararlılığımızı yineliyoruz. Bu doğrultuda, insani, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki ortak işbirliğimizi başlatmış bulunmaktayız. Ayrıca, bölgedeki güvenlik tehditleriyle mücadele etmek için ortak bir strateji oluşturmak başta olmak üzere, diğer büyük stratejik dosyalar üzerinde birlikte çalışıyoruz. Bu çabalar, Suriye ve Türkiye için sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlamayı amaçlamaktadır. Toplantıda, Suriye'nin kuzeydoğusunda toprak bütünlüğünü engelleyen tehditleri ele aldık. İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeden çekilmesi ve 1974'teki anlaşmanın hayata geçmesi için uluslararası baskının önemini ele aldık."

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. (AA)

    Şara, aynı zamanda, ekonomiyi desteklemek ve daha iyi bir kalkınma geleceği inşa etmek amacıyla özellikle altyapı yenilenmesi alanında, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ortaklıklarını güçlendireceklerini söyledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Şara, ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Şara, ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

    Nazik davet ve görüşmeler sırasında hissettikleri olumlu atmosfer için teşekkür eden Şara, Başkan Erdoğan'ın bölgenin tamamında güvenlik ve istikrarı sağlamak adına geçiş sürecinin başarısı için gösterdiği çabasını ve işbirliği konusundaki hassasiyetini takdir ettiğini dile getirdi.

    Şara, Başkan Erdoğan'ı, en kısa sürede Suriye'ye ziyarette bulunması için davet etmekten onur duyduğunu belirtti.

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