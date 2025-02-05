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Sağlık Bakanlığı'ndan deprem bölgesinde 27 sağlık tesisi! 87'si de yolda

Türkiye, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşadı. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla ilk günden bu yana tüm bakanlıklar üzerlerine düşen görevi yerine getiriyorlar. Asrın felaketinin 2. Yılına girerken Sağlık Bakanlığı deprem bölgesinde yapılan hizmetlerin Z raporunu paylaştı. Deprem nedeniyle hasar göre illerde iki yılda toplam 1,5 milyon metrekareyi bulan 27 tesis yapıldı, 87’sinin ise inşaatı devam ediyor.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 11:00 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 11:00
Sağlık Bakanlığı’ndan deprem bölgesinde 27 sağlık tesisi! 87’si de yolda

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    Başlıkların Devamı

    Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde son iki yılda toplam 27 adet sağlık tesisinin yapımı tamamlandı. 87 sağlık tesisinin ise inşaatı devam ediyor. Bunlara ek olarak 205 sağlık tesisi yatırım programına alındı, proje ve ihale süreçleri başlatıldı. Kısa süre içinde süreçler tamamlanarak inşaatlarına başlanacak.

    Deprem bölgesinde toplam 1,5 milyon m2'yi bulan 27 sağlık tesisinin yapımı tamamlandı

    Yeni Açılan Sağlık Tesisleri:

    Depremden sonraki iki yılda Adana'da 5 Ocak Devlet Hastanesi, Karşıyaka Devlet Hastanesi; Diyarbakır'da Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi; Gaziantep'te Gaziantep Şehir Hastanesi; Hatay'da Arsuz Devlet Hastanesi, Belen İlçe Devlet Hastanesi, Defne Devlet Hastanesi, Payas Devlet Hastanesi; Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Malatya'da Doğanyol İlçe Devlet Hastanesi; Şanlıurfa'da Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olmak üzere toplam 11 (on bir) yeni sağlık tesisi hizmete girdi.

    Yeni Hizmet Binasına Taşınan Sağlık Tesisleri:

    Depremden sonraki iki yılda Diyarbakır'da Çermik Devlet Hastanesi; Gaziantep'te Nurdağı Devlet Hastanesi, Oğuzeli Devlet Hastanesi; Hatay'da Hassa Devlet Hastanesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altınözü Devlet Hastanesi, Erzin Devlet Hastanesi; Kahramanmaraş'ta Nurhak Devlet Hastanesi, Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi, Elbistan Şehit Mehmet Şahin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi; Osmaniye'de Bahçe Devlet Hastanesi, Osmaniye Devlet Hastanesi olmak üzere toplam 12 (on iki) sağlık tesisi yeni hizmet binasına taşındı.

    Yeni Açılan Ek Hizmet Binaları:

    Depremden sonraki iki yılda Adıyaman'da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası; Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi Ek Hizmet Binası; Malatya'da Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binası; Osmaniye'de Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası (eski bina yenilendi) olmak üzere toplam 4 (dört) hastanenin ek hizmet binası açıldı.

    DEPREM BÖLGESİNDE 87 YENİ SAĞLIK TESİSİNİN YAPIMI DEVAM EDİYOR

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde; Adıyaman'da 1 (bir), Diyarbakır'da 4 (dört), Elâzığ'da 2 (iki), Gaziantep'te 2 (iki), Hatay'da 2 (iki), Kahramanmaraş'ta 2 (iki), Osmaniye'de 4 (dört), Şanlıurfa'da 3 (üç) olmak üzere toplam 20 (yirmi) ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisinin yapımı devam ediyor.

    Depremden etkilenen illerde yapım aşamasında olan birinci basamak sağlık tesislerinden Adana'da 3 (üç), Adıyaman'da 7 (yedi), Diyarbakır'da 8 (sekiz), Elâzığ'da 5 (beş), Gaziantep'te 10 (on), Hatay'da 7 (yedi), Kahramanmaraş'ta 7 (yedi), Kilis'te 2 (iki), Malatya'da 10 (on), Osmaniye'de 2 (iki), Şanlıurfa'da 6 (altı) olmak üzere toplam 67 (altmış yedi) tanesinin inşaat çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

    PROJE VE İHALE AŞAMASINDA OLAN 205 SAĞLIK TESİSİ BULUNUYOR

    Ayrıca depremden etkilenen 11 ilde 191 adet birinci basamak sağlık tesisi ve 14 adet ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisi ihale ve proje çalışmaları devam ediyor. Proje ve ihale süreçlerinin ardından sağlık tesislerinin inşaatına hızlıca başlanacak.

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