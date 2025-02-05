Başkan Erdoğan'dan "Suriye ile geleceğimize yön verecek kararlar aldık" mesajı! CHP'ye tepki: Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Ankara - Şam hattındaki yeni dönemi işaret eden ve Ahmed Şara'nın Türkiye ziyaretini değerlendiren Erdoğan, "Dün Suriye Başkanı Şara ve heyeti ülkemize çok kritik bir ziyarette bulundu. Birçok alandaki konuyu kendisi ile değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Değerli hanım kardeşlerim, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongremizin ülkemiz, partimiz ve hanım kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.
"DAVAMIZIN MİHMANDARLIĞINI KADINLAR YAPTI"
Partimizi kurduğumuzdan bu güne zorlu, çetin fakat bir o kadar da şerefli, önemli yolda yürüyoruz. Yolculuğumuzun her bir adımımızı milletimize hizmet sevdası ile kat ettik. Her bir vatandaşımıza hizmetlerimiz ile ulaşma çabasında olduk. Bu kutlu mücadelenin mihmandarlığını hep kadınlarımız yaptı. Bizleri yalnız bırakmamış tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum.
Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı (AA)
"MÜCADELEMİZ ŞAHSİ İKBAL MÜCADELESİ DEĞİLDİR"
Kadın kollarımızda görev yapmış eski başkanlarımıza, emek vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 12 Ekim'de başlayan kongrelerimizi bir bayrak yarışı olarak gerçekleştiriyoruz. Yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek kongremizi yürütüyoruz. Muhalefet kongreleri tasfiye aracı olarak kullanırken biz yenileniyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşuyor. Kongrelerimizde sadece teşkilat mensupları değil gönüller buluşuyor. Hiçbir kargaşanın saygısızlığın yaşanmadığı sandalyelerin havada uçuşmadığı kongrelerimizi tamamlıyoruz. Bugün kadın kollarımızda bir görev değişimi yaşanıyor. Kadın kolları başkanımız Düzce vekilimize emekleri için teşekkür ediyorum. Geride iz bırakan projelere imza attılar. Kendilerini partim, şahsım, ailem adına tebrik ediyorum. İstanbul vekilimiz Tuğba Işık kardeşime de üstün başarılar diliyorum. Kendisi bu hareketin içinden gelen bir kardeşimizdir. Bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağına itimadım tamdır. Bizim mücadelemiz şahsi ikbal mücadelesi değildir. Hepimiz görevimiz ne olursa olsun ülkeye ve millete hizmet neferleriyiz.
"MİLLETE KÜSMEK GİBİ LÜKSÜMÜZ YOK"
Türkiye'yi yüceltmenin demokrasimizi güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapanlardan değiliz. Her birimiz hakkın rızası halkın duası olan uzun maratonun koşucularıyız. Bu maratonda da sabrımızı enerjimizi kaybetmeden ipi göğüsleyene kadar koşacağız. Millete hizmet yolunda küsmek darılmak gibi, yarıştan kopmak gibi lükse şahsım dahil kimse sahip değil. Kişisel menfaatlerini siyasetlerinin merkezine yerleştirenler gibi olmadık olmayacağız. Ben değil biz demeye ısrarla devam edeceğiz. Rabbim ömür verdikçe, enerjimiz oldukça tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu davaya omuz vermiş olanların haklarını ödeyemeyeceğimizin bilincindeyiz.
Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı (AA)
"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN BERABER GELDİK"
Bugün 22 yıl öncesine kıyasla her alanda bambaşka Türkiye'den bahsediyorsak bunda sizlerin çok büyük emeği ve fedakarlığı var. Ülkemizin bugünlere eriştiği seviyede siz kadınların büyük payı var. Hak ve hürriyetlerden demokrasiye kadar eşsiz kazanımlarda sizlerin büyük katkısı var. Zorlukların üstesinden beraber geldik. Milli iradeyi hedef alan saldırıları beraber püskürttük. Demokrasinin, adaletin, kalkınmanın yolunu sizlerle birlikte açtık. Tahriklere, provokasyonlara prim vermeden kardeşliğimiz birlikte savunduk. Nice reformlara yine birlikte imza attık. Zulmün, yasakların ufkumuzu kararttığı günlerden müreffeh Türkiye'ye beraber ulaştık.
Biz yola çıkarken kadınlar için siyaset değil, kadınlarla siyaset dedik. Bu sözümüze bugüne kadar sadık kaldık. Her meselede sizlerin kanaatlerini almaya önem verdik. AK Parti Kadın Kollarımız da siyasete seviye getirdik, kalite ve nitelik kazandırdı. Kadınlara yönelik önyargıların kırılmasına sizler vesile oldunuz.
"EN BÜYÜK BEDELİ KADINLAR ÖDEDİ"
Birileri bilmeseler, bilseler dahi kabul etmek istemeseler de bu ülkede yıllarca kadın adı yoktu. Kadının adı siyasette vitrin malzemesi olarak görülüyor, seçilme hakları gasp ediliyordu. Kamuda ve özel sektörde çalışma hakları kısıtlanıyordu. CHP unutma, üniversitelerin kapsında ikna odalarını kuranlar sizdiniz. Şimdi çıkmış bunlar bize kadın haklarından bahsediyor. Kadın haklarını yakalamak için çok fırın ekmek yersiniz. Evlatlarının yemin törenini tel örgüler arkasında seyretmek zorunda kalan kadınlar bu ülkenin gerçeği idi. İkna odalarında psikolojik baskıya maruz kalan kızlar bu ülkenin gerçeği idi. Başörtülü diye milletin meclisinden zorla çıkarılan kadınlar bu ülkenin bir gerçeği idi. 28 Şubat'ta gazete köşelerinde iffetine dil uzatılan kadınlar bu ülkenin gerçeği idi. Yokluğun, yasakların tüm yükünü kadınlar çekmiş, en büyük bedeli kadınlar ödemiştir. Zorluklarla geçen karanlık iklimde en fazla horlanan kadınlar olmuştu. Ey CHP siz değil miydiniz, çarşaflı kadının yakasına parti rozeti takan sahte cambazlar siz değil miydiniz. Demokrasimize yakışmayan bu kötü manzaralara biz sizlerle birlikte son verdik. Kadınlar için fırsat eşitliğini sağlayan birçok hizmete imza attık. Eğitimde kız çocuklarının okullaşmasını biz sağladık. Rakamlar çabalarımızın meyve verdiğini ispat etmektedir. Göreve geldiğimizde kız öğrenci oranı yüzde 13 iken bugün yüzde 53 üzerine çıktı. Özgür bey, biz buraya durup dururken gelmedik, ter döktük ter. Yüreğimizi koyduk. Kimin kadınları özgürleştirdiği ortaya çıktı. Kadınlar hak ettiği yeri almaya AK Parti ile birlikte başladı. Meclis'te, yerel yönetimlerde, iş dünyasında kadınların güçlü şekilde temsil edilmesini biz sağladık. Muhalefetin faşizan tavrına rağmen bunları başardık. Kadınlar he alanda kendilerini göstermekte, karar mekanizmalarında güçlü biçimde yerlerini almaktadır.