Başkan Erdoğan'dan "Suriye ile geleceğimize yön verecek kararlar aldık" mesajı! CHP'ye tepki: Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Ankara - Şam hattındaki yeni dönemi işaret eden ve Ahmed Şara'nın Türkiye ziyaretini değerlendiren Erdoğan, "Dün Suriye Başkanı Şara ve heyeti ülkemize çok kritik bir ziyarette bulundu. Birçok alandaki konuyu kendisi ile değerlendirdik" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Değerli hanım kardeşlerim, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongremizin ülkemiz, partimiz ve hanım kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. "DAVAMIZIN MİHMANDARLIĞINI KADINLAR YAPTI" Partimizi kurduğumuzdan bu güne zorlu, çetin fakat bir o kadar da şerefli, önemli yolda yürüyoruz. Yolculuğumuzun her bir adımımızı milletimize hizmet sevdası ile kat ettik. Her bir vatandaşımıza hizmetlerimiz ile ulaşma çabasında olduk. Bu kutlu mücadelenin mihmandarlığını hep kadınlarımız yaptı. Bizleri yalnız bırakmamış tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı (AA)



"MÜCADELEMİZ ŞAHSİ İKBAL MÜCADELESİ DEĞİLDİR" Kadın kollarımızda görev yapmış eski başkanlarımıza, emek vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 12 Ekim'de başlayan kongrelerimizi bir bayrak yarışı olarak gerçekleştiriyoruz. Yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek kongremizi yürütüyoruz. Muhalefet kongreleri tasfiye aracı olarak kullanırken biz yenileniyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşuyor. Kongrelerimizde sadece teşkilat mensupları değil gönüller buluşuyor. Hiçbir kargaşanın saygısızlığın yaşanmadığı sandalyelerin havada uçuşmadığı kongrelerimizi tamamlıyoruz. Bugün kadın kollarımızda bir görev değişimi yaşanıyor. Kadın kolları başkanımız Düzce vekilimize emekleri için teşekkür ediyorum. Geride iz bırakan projelere imza attılar. Kendilerini partim, şahsım, ailem adına tebrik ediyorum. İstanbul vekilimiz Tuğba Işık kardeşime de üstün başarılar diliyorum. Kendisi bu hareketin içinden gelen bir kardeşimizdir. Bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağına itimadım tamdır. Bizim mücadelemiz şahsi ikbal mücadelesi değildir. Hepimiz görevimiz ne olursa olsun ülkeye ve millete hizmet neferleriyiz. "MİLLETE KÜSMEK GİBİ LÜKSÜMÜZ YOK" Türkiye'yi yüceltmenin demokrasimizi güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapanlardan değiliz. Her birimiz hakkın rızası halkın duası olan uzun maratonun koşucularıyız. Bu maratonda da sabrımızı enerjimizi kaybetmeden ipi göğüsleyene kadar koşacağız. Millete hizmet yolunda küsmek darılmak gibi, yarıştan kopmak gibi lükse şahsım dahil kimse sahip değil. Kişisel menfaatlerini siyasetlerinin merkezine yerleştirenler gibi olmadık olmayacağız. Ben değil biz demeye ısrarla devam edeceğiz. Rabbim ömür verdikçe, enerjimiz oldukça tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu davaya omuz vermiş olanların haklarını ödeyemeyeceğimizin bilincindeyiz.