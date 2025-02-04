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CHP'li Tanju Özcan tutuklu itfaiye personeline şeref belgesi verdi yargıyı tehdit etti

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası yalan ve iftiralarla kendini savunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni bir rezalete daha imza attı. Özcan, soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye ve belediye çalışanlarına hizmet şeref belgesi verdi. Bununla da yetinmeyen Özcan, bağımsız yargıyı tehdit ederek parmak salladı. Özcan, "Bir an önce itfaiyeci kardeşlerimizi bırakın." dedi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 23:52 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 23:57
CHP’li Tanju Özcan tutuklu itfaiye personeline şeref belgesi verdi yargıyı tehdit etti

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    78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınındaki sorumluluğunu kabul etmeyen ve ilk günden itibaren yalan ve iftiralarla kendini savunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni bir rezalete daha imza attı.

    Devam eden soruşturma kapsamında tutuklu bulunan dayısının oğlu belediye başkan yardımcısı, itfaiye müdürü ve itfaiye çalışanının eşleri ile itfaiye müdürlüğü çalışanlarına hizmet şeref belgesi verdi.



    19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Kayak merkezi Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban ile itfaiye personeli İrfan Acar'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklandı.



    Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısı hala tazeyken soruşturma kapsamında tutuklanan belediye çalışanlarına destek vermeyi bahane olarak kullanan CHP'li Özcan, belediye çalışanları ve mahalle muhtarları İtfaiye Müdürlüğü'nde toplandı.

    BAĞIMSIZ YARGIYI TEHDİT ETTİ

    Yangın öncesi verdiği yangın yeterlilik belgesi ve oteli denetleyip tespit ettiği eksikleri yargıya ve İl Özel İdaresi'ne ihbar etmeyerek görevini ihmal eden CHP'li Bolu Belediye Başkanı yine bağımsız yargıyı hedef aldı. Özcan, "Öyle bir şey oldu ki biz devletin yetkili kurumlarının itfaiyecilere ertesi gün teşekkür edeceğini düşünürken gerçek sorumluları korumak için birileri itfaiyeci arkadaşlarımızı içeriye attı. Yangını söndürmek için kendi hayatını ortaya koyan, yanma tehlikesiyle karşılaşan iki itfaiyecimiz ve başkan yardımcımız içeride, gerçek sorumlular dışarıda ve korunuyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunun ne hukuk sisteminde yeri var, ne adalet anlayışımızda yeri var, ne de vicdan anlayışımızda, ahiret inancımızda yeri var. At sen suçlu olmayan garibanı içeri, gerçek suçlular, gerçek sorumlular dışarıda olsun. Bunu ne kul kabul eder ne Allah kabul eder. O yüzden bu soruşturmayı yürütenlerin vicdanına sesleniyorum. Bir an önce itfaiyeci kardeşlerimizi bırakın" ifadeleriyle yargıyı tehdit etti.

    Özcan konuşmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban'ın eşi Yasemin Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın eşi Tuğba Acar ve itfaiye personeline hizmet şeref belgesi verdi.

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