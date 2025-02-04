CHP’li Tanju Özcan tutuklu itfaiye personeline şeref belgesi verdi yargıyı tehdit etti





Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısı hala tazeyken soruşturma kapsamında tutuklanan belediye çalışanlarına destek vermeyi bahane olarak kullanan CHP'li Özcan, belediye çalışanları ve mahalle muhtarları İtfaiye Müdürlüğü'nde toplandı.

BAĞIMSIZ YARGIYI TEHDİT ETTİ

Yangın öncesi verdiği yangın yeterlilik belgesi ve oteli denetleyip tespit ettiği eksikleri yargıya ve İl Özel İdaresi'ne ihbar etmeyerek görevini ihmal eden CHP'li Bolu Belediye Başkanı yine bağımsız yargıyı hedef aldı. Özcan, "Öyle bir şey oldu ki biz devletin yetkili kurumlarının itfaiyecilere ertesi gün teşekkür edeceğini düşünürken gerçek sorumluları korumak için birileri itfaiyeci arkadaşlarımızı içeriye attı. Yangını söndürmek için kendi hayatını ortaya koyan, yanma tehlikesiyle karşılaşan iki itfaiyecimiz ve başkan yardımcımız içeride, gerçek sorumlular dışarıda ve korunuyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunun ne hukuk sisteminde yeri var, ne adalet anlayışımızda yeri var, ne de vicdan anlayışımızda, ahiret inancımızda yeri var. At sen suçlu olmayan garibanı içeri, gerçek suçlular, gerçek sorumlular dışarıda olsun. Bunu ne kul kabul eder ne Allah kabul eder. O yüzden bu soruşturmayı yürütenlerin vicdanına sesleniyorum. Bir an önce itfaiyeci kardeşlerimizi bırakın" ifadeleriyle yargıyı tehdit etti.