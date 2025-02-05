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Trump'tan skandal Gazze açıklaması: "Alternatifleri olmadığı için oradalar"

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının Gazze'ye ilişkin sorularını yanıtladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabulü öncesi konuşan Trump, "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek bence bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur." diyerek Filistinliler için sürgün planı yaptıklarını itiraf etti.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 00:40 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 00:40
Trump’tan skandal Gazze açıklaması: Alternatifleri olmadığı için oradalar

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    ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı olduğunu ve yaşanılabilir bir ortamın kalmadığını belirterek, "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek bence bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur." dedi.

    ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının Gazze'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

    Trump, Gazze'deki Filistinlilerin o bölgede yaşamalarının çok zor olduğu ve bu insanlar için Mısır ile Ürdün gibi komşu ülkelerde yeni yaşam alanlarının inşa edilmesi gerektiği şeklindeki söylemlerini yineledi.

    ABD Başkanı Donald Trump (EPA)ABD Başkanı Donald Trump (EPA)

    "Gazze konusunda pek çok insandan farklı düşünüyorum. Bence iyi, yeni ve güzel bir toprak parçası alsınlar ve biz de birilerinin gerekli parayı koyup orayı inşa etmesini, güzelleştirmesini ve yaşanabilir hale getirmesini sağlayalım." diyen Trump, Gazze'deki koşulların "yaşanabilir" olmadığını ifade etti.

    "DOĞRU BİR TOPRAK PARÇASI, GAZZE'YE DÖNMEKTEN İYİDİR"

    Trump, Gazze'deki fiziksel durumu, "Orada nasıl kalmak isterler bilmiyorum. Burası tam bir yıkım alanı." ifadesiyle tanımlayarak, "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek bence bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur." dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump (EPA)ABD Başkanı Donald Trump (EPA)

    Trump, Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze'ye mecburen döndüklerini savunarak şunları kaydetti:

    "Eğer bir fırsatları olsaydı... Şu anda başka alternatifleri yok. Yani, alternatifleri olmadığı için oradalar. Şu anda ellerinde büyük bir moloz yığını var. Fotoğrafları gördünüz mü? Kim böyle yaşayabilir ki? Ayrıca çok tehlikeli; her yerde ateş ve bombalama var, her iki tarafta da var. Bence bir seçenekleri olsaydı Gazze'den ayrılmayı isterlerdi. Şu anda başka seçenekleri yok. Ne yapacaklar ki? Gazze'ye geri dönmek zorundalar."

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