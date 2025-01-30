SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 14:52 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 15:04
Başkan Erdoğan’dan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde önemli açıklamalar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Aziz milletim, yasama ve yargı organlarımızın saygıdeğer temsilcileri, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri adaylarımızın kura töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. 1075 hakim ve savcı adayını tebrik ediyorum. Kura töreniyle hakim ve cumhuriyet savcılarımızın sayısı 25 bin 695'e çıkmış oluyor. Adalet haklıyla haksızı ayırmak, ölçü ve nizama kayıtsız şartsız hizmet etmektir.

    GÜÇLÜ BİR ADIM DAHA ATIYORUZ

    Ülkemizin dört bir yanında adalet hizmetlerinin hızlı, etkin ve sürdürülebilir ifası yolunda güçlü bir adım daha atıyoruz. Adalet, haklı ile haksızı ayırmak, nizama kayıtsız şartsız riayet etmektir. Bizim hem milli hem de manevi bünyemizde ölçü ve adalet kalp gibi hayati rol üstlenir. İnanç ve kültür değerlerimizde dünyanın adalet ve ölçüyle kaim olduğunu bizlere telkin ediyor. Millet olarak yalnızca güçlü zamanlarımızda değil, en derin krizlerle boğuştuğumuz günlerde bile adalet pusulasından şaşmamış bir müktesebatın sahipleriyiz.

    KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR

    Ben istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunamaz hoyratlığı hakikatin sert duvarına önünde sonunda çarpacaktır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde önemli açıklamalar
    İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
    Başka Bir Gün Dizi
    Merkez Bankası rezervlerinden tüm zamanların rekoru
    Teğmenlerin korsan yemininde karar günü! MSB açıkladı
    CANLI | Kritik konum şüpheli kaza: ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Çok sayıda ölü var! Ses kayıtları ortaya çıktı
    Esir takasında 3. tur! Hamas’ın bıraktığı 3 İsrailli | Yahya Sinvar detayı | Dünyaya haritalı mesaj
    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda
    EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR’lular...
    ABD’de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu
    Eurofighter alımında geri sayım! MSB kaynakları açıkladı: Teklif hazırlanıyor
    ABD’deki uçak kazası neden oldu? Uzmanlardan çarpıcı açıklamalar: İmkansız
    Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün yalanı ortaya çıktı! Çalışanları bir bir anlattı
    Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla sinir uçlarıyla oynayan Salwan Momika öldürüldü
    Halk TV’ye yasa dışı kayıt soruşturması! Herkes birbirini suçladı: Seda Selek, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz... | Suat Toktaş tutuklandı
    DeepSeek’e meydan okuyan okuyana! Gövde gösterileri başladı: Alibaba da artık oyunda!
    Beyniniz 20 yıl önceden sinyal veriyor! Uzmanından alzheimer riskini minimuma indiren 4 altın tavsiye
    Sosyal medya düzenlemesinde son viraj! Başkan Erdoğan’ın masasında!
    EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON FIRSATI | Ödemelerde neler değişecek: İşte maaşa göre ödeme aralığı
    Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...