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CHP'li Özgür Özel'den DHKP-C sloganı ile A Haber'e tehdit! Kurtuluş yok tek başına

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısının ardından A Haber muhabiri soru yöneltti. Özel, terör örgütü DHKP-C'nin kullandığı slogan ile tehdit etti. Özel, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 20:54 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 21:33
CHP’li Özgür Özel’den DHKP-C sloganı ile A Haber’e tehdit! Kurtuluş yok tek başına

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    CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısının ardından skandala imza attı.

    Özel'den DHKP-C sloganı ile A Haber'e tehdit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Özel'den DHKP-C sloganı ile A Haber'e tehdit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    A HABER'E DHKP-C SLOGANI İLE TEHDİT

    Özgür Özel A Haber muhabirinin, "Ön seçim kararına karşı olduğunuz söyleniyor" sözü üzerine terör örgütü DHKP-C ile özdeşleşen "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı ile cevap vererek tehdit etti.

    CHP'li Özgür Özel'den DHKP-C sloganı ile A Haber'e tehdit! Kurtuluş yok tek başına

    Aynı sloganı geçtiğimiz günlerde sözde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen grup tekrarlamıştı.

    Terör örgütü DHKP-C sloganı (Takvim.com.tr)Terör örgütü DHKP-C sloganı (Takvim.com.tr)

    AKILLARA DHKP-C'NİN ŞEHİT ETTİĞİ SAVCI KİRAZ GELDİ

    Özel'in terör sloganı ile A Haber'i hedef almasının ardından akıllara 31 Mart 2015'te DHKP-C'li teröristler tarafından makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz geldi.

    Şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz (AA) Şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz (AA)

    Mehmet Selim Kiraz, Türk hukukçu ve Cumhuriyet savcısıdır. Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında DHKP-C terör örgütü mensupları tarafından rehin alındı. Yaklaşık 8 saat süren rehine krizi Savcı Kiraz, teröristler tarafından vurularak şehit edildi.

    Olay, Türkiye'de büyük yankı uyandırmış ve terörle mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak görülmüştür. Şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ismi, daha sonra çeşitli kurum ve yerlere verilerek yaşatılmaya devam edilmiştir.

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    CEMAL ENGİNYURT'UN DHKP-C SLOGANI İLE CHP'YE KATILDI
    Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Özgür Özel'in DHKP-C'ye ait olan sloganı kullandıktan sonra sosyal medya üzerinden benzer bir paylaşımda bulundu.

    Enginyurt, "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Birleşe birleşe kazanacağız, direnerek kazanacağız" şeklinde bir tweet atarak, DHKP-C terör örgütünün sıkça kullandığı sloganı yeniden gündeme taşıdı.

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