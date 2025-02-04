CHP’li Özgür Özel’den DHKP-C sloganı ile A Haber’e tehdit! Kurtuluş yok tek başına

AKILLARA DHKP-C'NİN ŞEHİT ETTİĞİ SAVCI KİRAZ GELDİ Özel'in terör sloganı ile A Haber'i hedef almasının ardından akıllara 31 Mart 2015'te DHKP-C'li teröristler tarafından makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz geldi.

A HABER'E DHKP-C SLOGANI İLE TEHDİT Özgür Özel A Haber muhabirinin, "Ön seçim kararına karşı olduğunuz söyleniyor" sözü üzerine terör örgütü DHKP-C ile özdeşleşen "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı ile cevap vererek tehdit etti.

Şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz (AA)

Mehmet Selim Kiraz, Türk hukukçu ve Cumhuriyet savcısıdır. Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında DHKP-C terör örgütü mensupları tarafından rehin alındı. Yaklaşık 8 saat süren rehine krizi Savcı Kiraz, teröristler tarafından vurularak şehit edildi.

Olay, Türkiye'de büyük yankı uyandırmış ve terörle mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak görülmüştür. Şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ismi, daha sonra çeşitli kurum ve yerlere verilerek yaşatılmaya devam edilmiştir.

CEMAL ENGİNYURT'UN DHKP-C SLOGANI İLE CHP'YE KATILDI

Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Özgür Özel'in DHKP-C'ye ait olan sloganı kullandıktan sonra sosyal medya üzerinden benzer bir paylaşımda bulundu.

Enginyurt, "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Birleşe birleşe kazanacağız, direnerek kazanacağız" şeklinde bir tweet atarak, DHKP-C terör örgütünün sıkça kullandığı sloganı yeniden gündeme taşıdı.