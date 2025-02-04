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Cemal Enginyurt haddini aştı! Meclis kürsüsünden tehditler savurdu

Cemal Enginyurt, CHP saflarına katıldıktan sonra Meclis kürsüsünden skandal bir konuşmaya imza attı. Başkan Erdoğan’a yönelik tehditler savuran ve CHP’nin kutuplaştırıcı siyasetinin dozunu artıran Enginyurt, "Sizi zindanlarda yatırmazsak bize yazıklar olsun" diyerek milli iradeyi tehdit etti. Haddini aşan Enginyurt Kerbela benzetmesi yapacak kadar ileri gitti.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 16:31 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 17:03
Cemal Enginyurt haddini aştı! Meclis kürsüsünden tehditler savurdu

İÇİNDEKİLER

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    Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A SALDIRDI
    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rozet taktığı Cemal Enginyurt meclis kürsüsünü bir nefret söylemi platformuna çevirerek "Sizi zindanlarda yatırmazsak bize yazıklar olsun" ifadeleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.

    Cemal Enginyurt TBMM'de tehditler savurduCemal Enginyurt TBMM'de tehditler savurdu

    Bir yandan tehdit dilini kullanan Enginyurt diğer yandan CHP'nin klasik mağduriyet söylemine sarılarak Kerbela benzetmesi yapacak kadar ileri gitti.

    Enginyurt Meclis kürsüsünden tehdit dolu şu cümleleri kurdu:

    "Başımızda öyle bir adam var ki adı Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirmek istiyor ki; "Ya benimsin ya kara toprağın" dedirtmeye çalışıyor. Biz buraya niye geldik... Ne senin olacağız Erdoğan ne de kara toprağın. Mustafa Kemal Atatürk'e asker olacağız.

    Cemal Enginyurt TBMM'de tehditler savurduCemal Enginyurt TBMM'de tehditler savurdu

    UTANMADAN KERBELA BENZETMESİ YAPTI
    Hepimize soruyorlar Özgür Çelik'e de Özgür Özel'e de buradaki CHP milletvekillerine de soruyorlar; Siz korkmuyor musunuz diyorlar siz yılmıyor musunuz diyorlar sizin cesaretiniz nereden geliyor siz nasıl bu kadar cesursunuz biz de diyoruz ki; Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. En önemlisi söz verdik "Saraylarda yaşayan yezid olmaktansa Kerbal'a çöllerinde şehit Hüseyin olacağız" dedik.

    TEHDİT ÜSTÜNE TEHDİT: SİZİ ZİNDANLARDA YATIRMAZSAK BİZE YAZIKLAR OLSUN
    Silivri'dekiler adına bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum. Zulüm denizinde yüzemez gemi batırmazsak bize yazıklar olsun suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun."

    CHP'ye katılan Cemal Enginyurt TBMM'de tehditler savurduCHP'ye katılan Cemal Enginyurt TBMM'de tehditler savurdu

    SKANDAL SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
    CHP saflarına katılır katılmaz tehdit diline sarılan Cemal Enginyurt'un kutuplaşmayı körükleyen ve milli iradeyi hedef alan sözleri tepki çekti.

    Sosyal medyada konuyla ilgili birçok kullanıcı,"Meclis kürsüsü tehdit savurma yeri değildir" diyerek tepki gösterirken Özel'in Enginyurt'un sözlerine sessiz kalması da eleştirildi.

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