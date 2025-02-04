Cemal Enginyurt haddini aştı! Meclis kürsüsünden tehditler savurdu

Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SALDIRDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rozet taktığı Cemal Enginyurt meclis kürsüsünü bir nefret söylemi platformuna çevirerek "Sizi zindanlarda yatırmazsak bize yazıklar olsun" ifadeleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.
Cemal Enginyurt TBMM'de tehditler savurdu
Bir yandan tehdit dilini kullanan Enginyurt diğer yandan CHP'nin klasik mağduriyet söylemine sarılarak Kerbela benzetmesi yapacak kadar ileri gitti.
Enginyurt Meclis kürsüsünden tehdit dolu şu cümleleri kurdu:
"Başımızda öyle bir adam var ki adı Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirmek istiyor ki; "Ya benimsin ya kara toprağın" dedirtmeye çalışıyor. Biz buraya niye geldik... Ne senin olacağız Erdoğan ne de kara toprağın. Mustafa Kemal Atatürk'e asker olacağız.
Cemal Enginyurt TBMM'de tehditler savurdu
UTANMADAN KERBELA BENZETMESİ YAPTI
Hepimize soruyorlar Özgür Çelik'e de Özgür Özel'e de buradaki CHP milletvekillerine de soruyorlar; Siz korkmuyor musunuz diyorlar siz yılmıyor musunuz diyorlar sizin cesaretiniz nereden geliyor siz nasıl bu kadar cesursunuz biz de diyoruz ki; Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. En önemlisi söz verdik "Saraylarda yaşayan yezid olmaktansa Kerbal'a çöllerinde şehit Hüseyin olacağız" dedik.