Cemal Enginyurt haddini aştı! Meclis kürsüsünden tehditler savurdu

TEHDİT ÜSTÜNE TEHDİT: SİZİ ZİNDANLARDA YATIRMAZSAK BİZE YAZIKLAR OLSUN

Silivri'dekiler adına bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum. Zulüm denizinde yüzemez gemi batırmazsak bize yazıklar olsun suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun."

CHP'ye katılan Cemal Enginyurt TBMM'de tehditler savurdu

SKANDAL SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

CHP saflarına katılır katılmaz tehdit diline sarılan Cemal Enginyurt'un kutuplaşmayı körükleyen ve milli iradeyi hedef alan sözleri tepki çekti.

Sosyal medyada konuyla ilgili birçok kullanıcı,"Meclis kürsüsü tehdit savurma yeri değildir" diyerek tepki gösterirken Özel'in Enginyurt'un sözlerine sessiz kalması da eleştirildi.