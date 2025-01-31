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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği yerde DHKP-C ağzı ile sokak çağrısı!

Sözde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen grup, DHKP-C terör örgütünün kullandığı "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak sokak çağrısında bulundu. Skandala canlı yayında tepki gösteren gazeteci Murat Özer, Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlattı. Özer, "Bu teröristleri öven Ahmet Şık, şu anda eylem yapan CHP'nin desteğiyle bugün parlamentoya girdi." dedi.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 15:29 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 15:40
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği yerde DHKP-C ağzı ile sokak çağrısı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul'un ilçelerinde patlak veren ve bir ucu İBB iştiraklerine dokunan ihale ve rüşvet skandalları sonrası siyaseten çıkmaza giren CHP çıkış yolunu yargıya parmak sallayarak aradı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatları üzerinden hedef aldı daha sonra bilirkişiyi hedef gösterdi.

    İFADESİ ALINDI

    İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesi alındı.

    DHKP-C SLOGANLARI İLE SOKAK ÇAĞRISI

    Sözde İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen kalabalık grup ise, DHKP-C terör örgütünün kullandığı "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak sokak çağrısında bulundu.

    Konuyla ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan Gazeteci Murat Özer, DHKP-C terör örgütü tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın, şehit edildiği yerde yaşanan bu skandalla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz (AA)Şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz (AA)

    Gazeteci Murat Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    Mehmet Selim Kiraz, Gezi davasının savcısıydı. Gezi olaylarında binlerce insan yaralanmıştı, Biri komiser 6 sivil vatandaşımız da hayatını kaybetti. Onlarca ambulans, belediye otobüsü yakılmıştı ve kamu binaları zarar görmüştü. Doğal olarak dava çok büyüktü. Bu davayla alakalı soruşturmayı yürüten Mehmet Selim Kiraz'dı.

    DHKP-C terör örgütü İstanbul'a kana bulayan bu eylemlerin çok büyük bölümünde sorumluluk sahibiydi. Bunu Taksim meydanına gittiğinde görürdünüz. DHKP-C'nin orada çadırı vardı. Üzerinde terörist başı Dursun Karataş'ın fotoğrafı vardı. Atatürk heykelinin üzerinde teröristbaşı Abddullah Öcalan ve Dursun Karataş'ın fotoğrafı vardı.

    Bu eylem sıradan bir eylem değildi. DHKP-C'li terörsitler Savcı Kiraz'ı rehin alıp bu davayla alakalı bütün dosyaları çıkarttılar. Kendi örgütlerine gönderdiler. Daha sonra canlı yayında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettiler.

    ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE DHKP-C SLOGANLARI

    Bu korkunç terör saldırısı gerçekleştiğinde teröristler, bugün Çağlayan Adliyesi önünde atılan "Ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atılıyordu. Bundan daha kötü bir şey oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin o günkü muhabiri bu teröristlerle haklı olduklarına dair röportaj yaptı. Ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi'nde bu teröristlerin haklı olduğuna dair tam sayfa haberi çıktı. Bu teröristler daha sonra polisle girdiği çatışmada öldürüldü ve cenazelerinde de aynı slogan atıldı. Bu teröristleri öven Ahmet Şık, şu anda eylem yapan CHP'nin desteğiyle bugün parlamentoya girdi.

    DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YAŞANMAZ

    Savcımız DHKP-C tarafından alenen tehdit edildi. Daha sonra şehit edildi. Bu teröristlere destekleyen kişi ise CHP'nin desteğiyle parlamentoya girdi. Bu dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaz.

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