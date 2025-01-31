Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği yerde DHKP-C ağzı ile sokak çağrısı!

İFADESİ ALINDI İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesi alındı.

İstanbul'un ilçelerinde patlak veren ve bir ucu İBB iştiraklerine dokunan ihale ve rüşvet skandalları sonrası siyaseten çıkmaza giren CHP çıkış yolunu yargıya parmak sallayarak aradı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatları üzerinden hedef aldı daha sonra bilirkişiyi hedef gösterdi.

Konuyla ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan Gazeteci Murat Özer, DHKP-C terör örgütü tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz 'ın, şehit edildiği yerde yaşanan bu skandalla ilgili açıklamalarda bulundu.

DHKP-C SLOGANLARI İLE SOKAK ÇAĞRISI Sözde İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen kalabalık grup ise, DHKP-C terör örgütünün kullandığı " Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak sokak çağrısında bulundu.

Şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz (AA)

Gazeteci Murat Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Mehmet Selim Kiraz, Gezi davasının savcısıydı. Gezi olaylarında binlerce insan yaralanmıştı, Biri komiser 6 sivil vatandaşımız da hayatını kaybetti. Onlarca ambulans, belediye otobüsü yakılmıştı ve kamu binaları zarar görmüştü. Doğal olarak dava çok büyüktü. Bu davayla alakalı soruşturmayı yürüten Mehmet Selim Kiraz'dı.

DHKP-C terör örgütü İstanbul'a kana bulayan bu eylemlerin çok büyük bölümünde sorumluluk sahibiydi. Bunu Taksim meydanına gittiğinde görürdünüz. DHKP-C'nin orada çadırı vardı. Üzerinde terörist başı Dursun Karataş'ın fotoğrafı vardı. Atatürk heykelinin üzerinde teröristbaşı Abddullah Öcalan ve Dursun Karataş'ın fotoğrafı vardı.

Bu eylem sıradan bir eylem değildi. DHKP-C'li terörsitler Savcı Kiraz'ı rehin alıp bu davayla alakalı bütün dosyaları çıkarttılar. Kendi örgütlerine gönderdiler. Daha sonra canlı yayında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettiler.